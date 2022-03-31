Informação sobre a pandemia continua essencial para as boas escolhas das pessoas

Máscara e vacina: proteções contra a Covid-19 Crédito: Pixabay

Pela primeira vez desde julho de 2020, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Brasil está fora da zona de alerta, ou seja, com taxas de ocupação inferiores a 60%. Os dados foram informados no boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, no dia 25 de março.

O boletim ainda emite uma importante preocupação com as desigualdades em saúde. Os pacientes atualmente internados em UTI para tratamento de Covid-19 são em sua maioria homens (51%), pessoas idosas (62%) e pretos e pardos (49%).

Em relação a serem homens a maioria dos internados, temos visto desde o início da pandemia uma diferença de comportamento em relação à utilização de medidas de proteção, mais especificamente do uso de máscaras, medidas que já sabemos bastante efetivas para a diminuição da infecção.

Em lugares em que o uso é obrigatório, a diferença do comportamento entre os gêneros diminui. Umas das justificativas para essa atitude, de acordo com a pesquisa, é que os homens acreditam ter menos possibilidade de serem afetados de forma grave pela doença e, caso se infectem, acreditam que se recuperarão mais rapidamente.

Sobre pretos e pardos temos extensas pesquisas que mostram que a desigualdade social impacta de forma diferente em classes economicamente diferentes. Como no Brasil, um importante marcador social é a raça/cor com diferenças significativas em anos de escolaridade, empregos formais, taxas de desemprego, entre outros.

As pessoas que se autodeclaram pretos e pardos tem historicamente arcado com um ônus diferente e desigual no acesso e cuidado à saúde. Dois estudos no Espírito Santo que analisaram os desfechos de internação e óbito por Covid-19 encontraram maior chance de aconteceram em homens, idosos e de pessoas que se autodeclararam de cor preta. Também há maior chance dessas internações acontecerem em pessoas internadas no sistema público, dado a muitas outras doenças que essas pessoas apresentavam antes da Covid.

Sobre a maior gravidade em idosos, o alerta vem sendo feito desde o fim de dezembro quando o surgimento da variante Ômicron aumentou a taxa de internação entre não vacinados e entre idosos vacinados. Já tínhamos evidências científicas que pessoas imunossuprimidas precisavam de mais uma dose de reforço e o Ministério da Saúde rapidamente publicou uma nota técnica autorizando Estados e municípios a aplicarem a segunda dose de reforço.

Israel, assim que a Ômicron chegou, decidiu estender a autorização de um reforço para as pessoas com 60 anos e mais, o que reduziu em quatro vezes menos a internação nos idosos que se receberam o segundo reforço. No Brasil, de posse dos dados divulgados por Israel, autorizou a administração para todos com 80 anos ou mais e o Espirito Santo se adiantou e, analisando o aumento de internação nas pessoas com 60 anos ou mais, decidiu por proteger todo esse grupo.

Dados de Israel e dos Estados Unidos já informavam que havia uma diminuição de proteção por uma menor resposta do sistema imunológico depois de 4 meses do reforço em pessoas com 60 anos ou mais. Nesse momento, os Estados Unidos estudam a administração para todos com 50 anos do segundo reforço.

Proteger pessoas com diminuição da resposta imunológica como imunossuprimidos e idosos, melhorar o acesso e qualidade da assistência para pessoas usuárias do SUS e principalmente aqueles que se autodeclaram pretos e pardos dada as desigualdades históricas e informar através de campanhas que homens precisam se proteger, pois o comportamento de risco implica em maior adoecimento e mortalidade, é tarefa de nossos gestores.