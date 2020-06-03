Em 4 anos, Centrão foi efetivo na aprovação de leis necessárias

Deputados e senadores reunidos no plenário da Câmara durante a votação Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado

O Brasil está terrivelmente triste. A Pátria Amada corre risco de vida. Ao seu velório antecipado, compareceu todo o governo. O que deveria ser uma "reunião ministerial" revelou-se um teatro de horror . Sua gravação demonstra uma estúpida ingenuidade política. Sua divulgação uma mancha infeliz na dignidade nacional.

Obviamente, isso não foi produzido pelo famoso "centrão", aquele que, na simplificação acrítica do imaginário de Bolsonaro, incorporaria todos os males e impediria o exercício da política republicana. Tal afirmativa encontra resguardo no comportamento efetivo do tal "centrão" (seja lá o que ele for) nas votações dos últimos quatro anos? Não!

É um fato incontroverso. Em qualquer república presidencialista multipartidária, regulada por um Estado democrático de Direito, se o presidente e o seu partido não obtiverem a maioria nas urnas, devem – necessariamente – ir ao Congresso procurar o seu "centrão": um acordo com outros partidos para construí-la e dividir com eles o poder de administrar o país. Quem não reconhece esse fato como "natural" recusa a democracia.

Foi com essa estratégia que Bolsonaro iniciou seu projeto iliberal, "tudo o que está aí é corrupto e eu vim para matá-lo". Negou-se a dividir o poder, identificou o "centrão" (exatamente quem se opunha aos seus excessos) com a "corrupção", o que foi fácil num país infeliz que está sempre à espera de um "mito". Agora confrontado, socorre-se, corretamente, do "centrão" para tentar governar, sob crítica feroz dos que ainda continuam a criminalizar a atividade política, que ele estimulou.