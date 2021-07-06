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Lavagem Ecológica

Você sabia que é possível lavar seu carro com apenas 300 ml de água?

Se você está curioso sobre como fazer, nós tiramos todas as suas dúvidas. E ainda te apresentamos o nosso novo parceiro: o Acquazero, que te ajuda a ser mais econômico e sustentável.

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:56

Públicado em 

06 jul 2021 às 16:56
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

NoobInNature NIN Crédito: https://pixabay.com/pt/photos/microfibra-toalha-pano-red-carro-3789848/
Já pensou em ter o seu carro limpinho e ainda contribuir com a preservação do meio ambiente? É isso que um método conhecido como lavagem ecológica proporciona.
Essa é uma alternativa sustentável de limpeza de veículos, ideal para quem vive repensando a forma como lida com a natureza e o consumo cotidiano. O método traz, entre diversos outros benefícios, a economia de água: ele gasta, em média, apenas 300 ml do líquido, enquanto a lavagem tradicional pode gastar mais de 300 litros de água. Ou seja, um gasto mil vezes menor! E sabemos bem que a economia de água tem se tornado cada vez mais importante.
Mas realmente é possível deixar o carro limpo com tão pouca água?
"Certamente. Por meio da técnica utilizada, o carro fica limpo, encerado e protegido contra males do tempo. A limpeza com o composto de cera não prejudica a pintura e é biodegradável. Após o tratamento, a pintura do seu veículo obterá brilho e uma película protetora antiaderente e hidrorrepelente. Quando o produto é aplicado, ele age amolecendo a sujeira, facilitando a remoção sem o perigo de arranhar ou riscar a pintura "
Lorhan Berger - proprietário da Acquazero Jardim Camburi - Vitória
A seguir, contamos tudo sobre esse método, que ganhou adesão no Brasil após a crise hídrica sofrida entre os anos de 2014 e 2016 - uma das piores da história do país, em que grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo tiveram que trabalhar com o rodízio de água por meses.
Vem com a gente!
- O que é?
A lavagem ecológica pode ser realizada de duas formas: a vapor ou a seco. A primeira forma é indicada para a lavagem interna do veículo, enquanto a segunda, na parte externa. A grande questão é que esse método sai mais em conta, além de ser ecologicamente correto.
- Como funciona?
Na lavagem a seco, apesar de ter esse nome, o procedimento requer uma quantidade de água. Mas, como falamos anteriormente, muito reduzida em comparação aos métodos tradicionais: o equivalente a um copo usual de água. A quantia é aplicada junto a uma cera biodegradável. A solução criada é aplicada em toda a parte externa do veículo utilizando apenas um borrifador. Ela amolece toda a sujeira, até mesmo as mais grossas, e facilita a passagem do pano (de preferência, de microfibra!) sobre a carroceria. Além disso, reduz as chances das partículas se fixarem nos poros da estrutura por algumas horas.
Já na lavagem a vapor, como o próprio nome indica, é utilizada água vaporizada. Nesse caso, é utilizada uma máquina com uma pequena quantidade de água. Nela, o líquido é submetido a uma pressão causada pelo ar comprimido. Por causa disso, o vapor é expelido e está pronto para ser utilizado para o processo. Junto com a água, também são misturados produtos biodegradáveis.
- Vantagens
Diversas são as vantagens desse serviço superinteressante, segundo Lorhan. Além da grande economia de água, está também o uso de produtos biodegradáveis. “Eles não agridem o meio ambiente. A decomposição é rápida comparada aos produtos tradicionais. Sendo assim, ele é absorvido rapidamente pela natureza, gerando menos impactos ambientais”, explicou.
E os benefícios para o consumidor? “Na limpeza ecológica, a Acquazero utiliza cera de carnaúba e 300 ml de água. O uso frequente desse serviço proporciona uma proteção extra para a pintura do carro, graças ao produto utilizado. Isso evita que a sujeira se acumule na lataria ou componentes do carro ou moto”, apontou.
O resultado é um veículo limpo, com uma pintura mais brilhante e tonalidade realçada.
- Parceiro
É claro que os assinantes do Clube A Gazeta podem contar com esse serviço: é só passar no nosso parceiro Acquazero, uma rede especializada em serviços de estética automotiva e limpeza de ambientes. Atualmente, é a empresa número um do mundo no segmento de limpeza ecológica.
Tudo com aquele desconto especial:
- 25% de desconto em serviços gerais - não cumulativo para promoções do estabelecimento.
- Higienização Interna do veículo – 25% de desconto no valor do serviço + limpeza ecológica da parte externa grátis. (Válido até dia 17 de julho de 2021)
Conheça!

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