Última chance: vinhos de qualidade e preços de Black Friday

Live Commerce VinhoCom Crédito: Clube A Gazeta

Nesta sexta-feira (01), às 19:30, O Clube A Gazeta realiza uma Live imperdível com preços de black friday: desta vez, a imersão se dá no mundo dos vinhos da Vinho.Com, escolhidos a partir de uma refinada curadoria e combinação de sabores

Apresentando, teremos o locutor Bruninho Andrade e o sommelier profissional Newton Castro, destacando detalhes dos vinhos como o tipo da uva, combinações, graduação alcoólica, local e ano de produção. E claro, elucidando quaisquer dúvidas que surgirem

Assim, você pode comprar com toda certeza de que o produto atinge a sua necessidade: seja um belo espumante para o Ano Novo, uma boa harmonização com a carne ou um elemento coringa para qualquer momento.