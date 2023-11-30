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Última chance: vinhos de qualidade e preços de Black Friday

Com uma curadoria especial e descontos exclusivos, os espectadores desfrutam do melhor da parceria entre a Vinho.Com e o Clube AG

Públicado em 

30 nov 2023 às 15:20
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Live Commerce VinhoCom
Live Commerce VinhoCom Crédito: Clube A Gazeta
Nesta sexta-feira (01), às 19:30, O Clube A Gazeta realiza uma Live imperdível com preços de black friday: desta vez, a imersão se dá no mundo dos vinhos da Vinho.Com, escolhidos a partir de uma refinada curadoria e combinação de sabores
Apresentando, teremos o locutor Bruninho Andrade e o sommelier profissional Newton Castro, destacando detalhes dos vinhos como o tipo da uva, combinações, graduação alcoólica, local e ano de produção. E claro, elucidando quaisquer dúvidas que surgirem
Assim, você pode comprar com toda certeza de que o produto atinge a sua necessidade: seja um belo espumante para o Ano Novo, uma boa harmonização com a carne ou um elemento coringa para qualquer momento.
Durante a transmissão, será possível fazer a compra instantaneamente através da plataforma. Teremos ainda descontos exclusivos de até 50%, além de brindes, sorteios e condições especiais. Acesse o site através do botão abaixo e não perca essa oportunidade.

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