Samba, petiscos e diversão: Roda de Boteco com benefício exclusivo!

Petisco de boteco. Crédito: (Divulgação).

No mês de junho, os amantes da boa música e da gastronomia terão um evento imperdível para marcar em suas agendas. O Roda de Boteco, que acontecerá nos dias 16 e 17, promete agitar os capixabas com a presença de grandes atrações musicais, além de revelar o melhor petisco e garçom do festival.

Para tornar essa experiência ainda mais especial, os assinantes do Clube A Gazeta contarão com um benefício exclusivo no evento: na compra de um ingresso, leva dois!

Atrações musicais de renome

Os amantes do samba e do pagode terão motivos de sobra para comemorar no Roda de Boteco. O evento contará com a presença de atrações musicais e dentre elas duas bandas consagradas no cenário nacional: Turma do Pagode e o Fundo de Quintal. Então prepare-se para cantar e dançar ao som de sucessos como "Lancinho", "A Amizade É Tudo" e "O Show Tem Que Continuar". Serão dois dias de pura animação, música de qualidade e petiscos deliciosos!

O concurso:

Além de curtir a música, os participantes do Roda de Boteco terão a oportunidade de saborear deliciosos petiscos preparados pelos bares e restaurantes participantes do Festival, já que o evento reúne todos em um só lugar. É uma ótima oportunidade para conhecer novos sabores e desfrutar do que há de melhor na culinária local, além de descobrir o vencedor do Roda de Boteco 2023.

E não para por aí! O festival também premiará o melhor garçom, reconhecendo o trabalho e a dedicação daquele que atende com excelência o público. A cortesia e a eficiência no serviço serão avaliadas para selecionar o vencedor desse prestigioso título. Afinal, um bom atendimento faz toda a diferença na experiência dos participantes.

Benefício exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta:

Os assinantes do Clube A Gazeta possuem um motivo extra para comemorar. Na compra de um ingresso para o Roda de Boteco, o assinante ganha mais um ingresso inteiramente grátis! É uma oportunidade única para aproveitar o evento na companhia de amigos ou familiares sem gastar a mais por isso. Uma vantagem exclusiva que demonstra o compromisso do Clube A Gazeta em oferecer benefícios especiais aos seus assinantes. CLIQUE AQUI E VEJA COMO GARANTIR O BENEFÍCIO.