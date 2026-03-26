Saiba como pagar menos no cinema para assistir seu filme favorito

Tem uma sensação muito específica em sair do cinema depois de um bom filme. Aquela mistura de silêncio interno e vontade de conversar sobre tudo o que acabou de acontecer na tela. Só que nos últimos anos, antes mesmo de chegar a esse momento, outra sensação virou companheira frequente: a de que o ingresso está caro demais.

E não é impressão. O preço do ingresso de cinema no Brasil cresceu de forma consistente nos últimos anos, e para muitas famílias, ir ao cinema deixou de ser um programa frequente para virar uma ocasião especial, daquelas que pedem planejamento prévio no orçamento.

Para os assinantes do Clube A Gazeta, esse cenário é outro. Com descontos que chegam a 58% no valor do ingresso inteiro em redes parceiras, o programa transformou uma das formas de lazer mais queridas dos capixabas em algo acessível de verdade, não apenas nos fins de semana especiais, mas em qualquer dia da semana.

Cinemas parceiros com desconto no ingresso

O benefício está disponível em oito redes de cinema, com foco principal no Espírito Santo. Algumas dessas redes também contam com unidades em outros estados, o que significa que o desconto pode acompanhar o assinante mesmo em viagem. As redes parceiras, em ordem de presença e relevância para o leitor capixaba, são:

Cinemark, Kinoplex, Centerplex, Cine Jardins, Cine Ritz Guarapari, Cinépolis, Grupo Cine e UCI.

Os descontos variam por rede e cobrem, em geral, o ingresso inteiro 2D em todos os dias da semana, sem restrição de horário. O benefício mais expressivo chega a 58% de desconto sobre o valor da inteira, o que muda bastante a conta de quem vai ao cinema com frequência ou leva a família junto.

Para conferir os valores exatos de cada parceiro e como resgatar o benefício, o assinante pode acessar a área de vantagens diretamente no site do Clube A Gazeta.

O quiz do Oscar que premiou o assinante mais rápido

Em 2026, em celebração ao Oscar e ao Mês do Consumidor, o Clube A Gazeta lançou em seu site uma ação especial: um game quiz sobre o universo do cinema, onde o desafio era responder corretamente às perguntas no menor tempo possível.

Lauro Bendel Júnior, de Colina de Laranjeiras (Serra) foi o mais rápido de todos. O assinante completou o quiz em 4,8 segundos e ganhou um par de ingressos para o Kinoplex. Mas o número impressionante esconde uma história que vale ser contada.

A velocidade não foi obra do acaso. Questionado sobre como conseguiu um tempo tão expressivo, Lauro revelou:

Lauro Bendel Júnior Assinante Clube A Gazeta A principal estratégia foi manter a resposta sempre “na ponta da língua”, com raciocínio rápido e foco total na execução.

Admirador de cinema, Lauro conta que gosta "bastante de filmes de suspense, principalmente aqueles que prendem a atenção do começo ao fim. Também curto ficção científica, quando traz uma boa história e provoca reflexão".

Muito mais do que desconto no cinema

O benefício nos cinemas é um dos mais populares entre os assinantes, mas representa apenas uma parte do que o Clube A Gazeta oferece. O programa reúne vantagens em estabelecimentos comerciais, serviços, entretenimento e ações exclusivas ao longo do ano, como o quiz que premiou Lauro.

Para Lauro, que faz parte do Clube há apenas um mês, os benefícios valem pela assinatura: "vale muito a pena conhecer o Clube A Gazeta, porque além de informação de qualidade, você tem acesso a vantagens reais no dia a dia. É um investimento que se paga com o uso."

A proposta do Clube é simples: fazer com que a assinatura do site A Gazeta valha além do jornalismo. Que ela seja percebida no dia a dia, na conta do cinema, no desconto em um restaurante, na oportunidade de participar de uma ação que nenhum leitor eventual teria acesso.

Para quem ainda não assina, a pergunta que fica é direta: quanto você economizaria por mês se pagasse até 58% menos toda vez que fosse ao cinema?

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