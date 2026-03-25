Brasil

3 eixos temáticos dos filmes do Oscar para estudar redação

Especialista explica como a sétima arte pode enriquecer o repertório cultural e ajudar na preparação para o Enem e vestibulares

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:14

Filmes do Oscar contribuem para os estudos Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

A cerimônia do Oscar, realizada anualmente, reconhece produções que abordam temas relevantes da sociedade contemporânea. Nas últimas edições, filmes brasileiros de destaque, como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, mostraram qualidade artística ao concorrerem à maior premiação do cinema mundial. Esse reconhecimento reforça a presença e a representatividade do Brasil no evento, sinalizando uma tendência positiva para a indústria cinematográfica nacional.

Para o sociólogo e autor da Coleção de Sociologia da Rede Pitágoras, Luiz Cláudio de Araujo Pinho, as principais obras que concorreram a Melhor Filme do Ano em 2026 representam mais do que entretenimento. As histórias narradas nessas obras também podem ajudar a fortalecer o repertório sociocultural e a contextualizar a redação, especialmente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de vestibulares.

Produções do cinema enriquecem debates em sala de aula

Segundo o sociólogo Luiz Cláudio de Araujo Pinho, realizar debates em sala de aula sobre os temas abordados nas obras cinematográficas premiadas pode gerar importantes reflexões sobre a realidade e criar aprendizagens significativas, contribuindo na educação midiática.

“Escolas e professores podem promover sessões de cinema e rodas de conversa, tornando aatividade pedagógica de assistir a filmes um rico processo de troca, onde os próprios estudantes podem expressar as emoções e iluminar aspectos que nem sempre são percebidos por todos”, reflete Luiz Cláudio de Araujo Pinho.

Produções artísticasdo cinemapodem ser referênciade arte e entretenimento, refletindo a história e a cultura ao redor do mundo.Parao sociólogo, conflitos geopolíticos, emergência climática ,problemas sociais e ambientais, violência, cultura, padrões comportamentais, afeto, além do resgate da biografia de personagens importantes que mudaram a história,são assuntos quecostumam fazer parte das produções audiovisuaisreconhecidaspelo Oscar.

As obras indicadas a Melhor Filme do Ano podem ser trabalhadasemdiferentesdisciplinas Crédito: Imagem: Media_Photos | Shutterstock

Como filmes podem agregar no repertório para a redação?

Para o sociólogo, as obras indicadas a Melhor Filme do Ano podem ser exploradas em diferentes disciplinas e ainda ajudar a construir repertório cultural sobre diversas temáticas, fortalecendo o desenvolvimento da redação. Por isso, Luiz Cláudio de Araujo Pinho destaca três eixos temáticos presentes nessas produções. Confira:

1. Ciência, ética e tecnologia

Filmes como F1, Frankenstein, Bugonia e O Agente Secreto abordam conteúdos como ética, filosofia da ciência, bioética e sociologia da tecnologia por meio da ficção científica ou da literatura clássica e gótica, além de destacar inovações técnicas e debates contemporâneos sobre inteligência artificial (IA).

2. Arte, memória e identidade

A Vida Antes de Hamlet , Pecadores e Valor Sentimental abordam temas como a influência da arte na vida, a memória como construção identitária, a cultura e os afetos, servindo como referência para conteúdos como história da arte e da música, literatura (Shakespeare) e psicologia da memória. Essas obras apresentam uma linguagem poética, biográfica e de drama intimista.

3. Conflitos, lutas e movimentos sociais:

O realismo social e o drama histórico apresentados nos filmes Marty Supreme, Sonhos de Trem, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e O Agente Secreto , ilustram questões como guerra e violência, dilemas éticos, desigualdade social, movimentos e lutas sociais, trabalho e identidade, racismo e xenofobia.

Por Laura Ragazzi

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