Roupa Nova: Clube AG vai premiar assinante mais criativo

Chegou a hora de celebrar uma noite memorável com o show da banda Roupa Nova. Com uma carreira repleta de sucessos atemporais, a banda promete encantar o público com suas músicas inesquecíveis e performances envolventes. Sucessos como “Dona”, “Linda demais” “A Força do Amor” , entre tantos, vão embalar a noite.



O evento ocorre no próximo dia 06 de janeiro, sábado, a partir das 22 horas no Steffens Cerimonial, na Serra. Um evento com comida e bebida liberada para aproveitar a noite de um jeito especial.

E a melhor parte? Os assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto exclusivo de 5% na compra de ingressos (aproveite, pois são limitados). Além disso, terão a chance de participar de uma promoção que irá premiar 01 assinante com um par de ingressos + translado ida e volta no conforto do V1 Viagem para aproveitar ainda mais o evento.

Para participar desta ação, que será em formato de Concurso Cultural, o assinante deve acessar a página da promoção no site do Clube e cadastrar respondendo: “Se você estivesse em um karaokê só com músicas do Roupa Nova, qual seria a sua escolha e por quê?” . Uma Comissão Julgadora irá avaliar a frase mais original e criativa entre as participantes e irá selecionar o ganhador. É importante ressaltar que serão analisadas apenas as respostas recebidas até o dia 03 de Janeiro, conforme regulamento.

Ao fazer parte do nosso Clube AG, você não apenas desfruta de benefícios regulares, mas também recebe um desconto especial na compra do ingresso para o show. Esta é a oportunidade perfeita para celebrar a música de uma das bandas mais icônicas do cenário brasileiro a um preço mais acessível.

Não Fique de Fora! Garanta seu lugar nesta noite inesquecível com Roupa Nova. Faça parte de uma noite musical especial que já atravessa décadas com hits que marcaram gerações e continuam a emocionar fãs de todas as idades.

