Rio Quente: saiba os melhores hotéis e atrações com águas termais em Goiás

Em Goiás, a 30 km de Caldas Novas, o complexo Rio Quente é a combinação perfeita entre descanso e diversão! Além de ser opção imperdível para toda a família curtir junto, a rede Rio Quente garante hotéis e resorts com ampla lista de lazer e comodidades completas, além de excelência em cada detalhe da estadia.
Confira, então, algumas dicas valiosas para curtir o melhor do complexo Rio Quente!
O que tem no Rio Quente?
Hot Park: Um dos melhores parques aquáticos do Brasil fica no complexo Rio Quente: estamos falando do Hot Park! Por lá, há atrações de diversão e aventura para toda a família.
Parque das Fontes: As fontes que abastecem o complexo Rio Quente com águas correntes de 37,5°C. A atração se mantém aberta 24h exclusivamente aos hóspedes dos hotéis da rede, garantindo mergulhos até à noite!
Toldo do Bosque: Fora d’água, a diversão continua! O Toldo do Bosque é um espaço no Parque das Fontes onde acontecem espetáculos todas as noites.
Equipe Boto: No complexo Rio Quente, a Equipe Boto é responsável pela diversão com monitores que organizam atividades para todas as idades.
Spa Manacá: Localizado próximo ao Parque das Fontes, o espaço oferece serviços à parte que incluem massagens relaxantes, pedras quentes, drenagem linfática, hidratação e revitalização facial, shiatsu e esfoliações.
Conheça as incríveis opções de hospedagem do complexo Rio Quente
Para curtir o melhor que o destino tem a oferecer, as opções de hotéis e resorts da própria rede Rio Quente são apostas sem erro. Afinal, além de proporcionarem acesso ilimitado ao Hot Park, elas têm meia pensão ou café da manhã inclusos e fácil acesso aos parques aquáticos mais incríveis do destino!
Uma viagem ao Rio Quente é garantia de momentos repletos de diversão para toda a família! Reserve sua viagem ao Rio Quente com o Zarpo e aproveite preços especiais!
