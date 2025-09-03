Rio Quente: saiba os melhores hotéis e atrações com águas termais em Goiás

Complexo Rio Quente oferece águas termais naturais a 37,5°C, parques aquáticos e seis opções de hospedagem em Goiás. Crédito: Zarpo

Em Goiás, a 30 km de Caldas Novas, o complexo Rio Quente é a combinação perfeita entre descanso e diversão! Além de ser opção imperdível para toda a família curtir junto, a rede Rio Quente garante hotéis e resorts com ampla lista de lazer e comodidades completas, além de excelência em cada detalhe da estadia.



Confira, então, algumas dicas valiosas para curtir o melhor do complexo Rio Quente!

O que tem no Rio Quente?

Hot Park: Um dos melhores parques aquáticos do Brasil fica no complexo Rio Quente: estamos falando do Hot Park! Por lá, há atrações de diversão e aventura para toda a família.

Parque das Fontes: As fontes que abastecem o complexo Rio Quente com águas correntes de 37,5°C. A atração se mantém aberta 24h exclusivamente aos hóspedes dos hotéis da rede, garantindo mergulhos até à noite!

Toldo do Bosque: Fora d’água, a diversão continua! O Toldo do Bosque é um espaço no Parque das Fontes onde acontecem espetáculos todas as noites.

Equipe Boto: No complexo Rio Quente, a Equipe Boto é responsável pela diversão com monitores que organizam atividades para todas as idades.

Spa Manacá: Localizado próximo ao Parque das Fontes, o espaço oferece serviços à parte que incluem massagens relaxantes, pedras quentes, drenagem linfática, hidratação e revitalização facial, shiatsu e esfoliações.



Conheça as incríveis opções de hospedagem do complexo Rio Quente

Para curtir o melhor que o destino tem a oferecer, as opções de hotéis e resorts da própria rede Rio Quente são apostas sem erro. Afinal, além de proporcionarem acesso ilimitado ao Hot Park, elas têm meia pensão ou café da manhã inclusos e fácil acesso aos parques aquáticos mais incríveis do destino!

Rio Quente Hotel Pousada Localizado dentro do Parque das Fontes, o Hotel Pousada oferece acesso ilimitado ao complexo e transfer 24h para as atrações. Conta com meia pensão inclusa, além de comodidades como quadras de tênis, academia, copa do bebê, serviço de babá e loja de conveniência. As refeições são servidas no Restaurante Casa de Cora. Rio Quente Hotel Turismo Com acesso ilimitado ao Rio Quente e transfer 24h, o Hotel Turismo é ideal para curtir cada momento da viagem. Oferece meia pensão com refeições no Restaurante Pequi e estrutura com quadras de tênis, academia, copa do bebê, serviço de babá e loja de conveniência. Rio Quente Cristal Resort O Cristal Resort é a hospedagem mais exclusiva do Rio Quente, com paisagismo assinado por Benedito Abbud e localização privilegiada em frente à Praia do Cerrado. Oferece meia pensão, acesso ilimitado ao complexo com transfer 24h e diferenciais exclusivos, como piscina de borda infinita, o elegante Restaurante da Mata e kids club. Rio Quente Hotel Giardino A apenas 800 m do Rio Quente, o Hotel Giardino oferece acesso ilimitado às atrações, meia pensão com refeições no Restaurante Giardino e transfer 24h. Conta com piscina ao ar livre exclusiva e um ambiente com atmosfera italiana na arquitetura, decoração e gastronomia. Rio Quente Hotel Luupi Localizado a 800 m do complexo Rio Quente, o Hotel Luupi oferece acesso ilimitado ao Hot Park e Parque das Fontes, meia pensão inclusa e transfer 24h. O destaque fica por conta da piscina de águas naturalmente aquecidas, exclusiva para os hóspedes. Rio Quente Eco Chalés O Eco Chalés é ideal para quem busca sossego, com acesso ilimitado ao Hot Park e Parque das Fontes, localizado a 4 km do complexo. A hospedagem inclui café da manhã no Kabana Restaurante, piscina de águas termais com bar molhado, playground e recepção ativa das 7h às 00h.

Uma viagem ao Rio Quente é garantia de momentos repletos de diversão para toda a família! Reserve sua viagem ao Rio Quente com o Zarpo e aproveite preços especiais!

