Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Rio Quente: saiba os melhores hotéis e atrações com águas termais em Goiás

Descubra tudo sobre hotéis, resorts, atrações e dicas essenciais para sua viagem ao paraíso das águas quentes em Goiás

Vitória
Publicado em 03/09/2025 às 13h00
Complexo Rio Quente oferece águas termais naturais a 37,5°C, parques aquáticos e seis opções de hospedagem em Goiás. Crédito: Zarpo
Complexo Rio Quente oferece águas termais naturais a 37,5°C, parques aquáticos e seis opções de hospedagem em Goiás. Crédito: Zarpo

Em Goiás, a 30 km de Caldas Novas, o complexo Rio Quente é a combinação perfeita entre descanso e diversão! Além de ser opção imperdível para toda a família curtir junto, a rede Rio Quente garante hotéis e resorts com ampla lista de lazer e comodidades completas, além de excelência em cada detalhe da estadia.

Confira, então, algumas dicas valiosas para curtir o melhor do complexo Rio Quente!

O que tem no Rio Quente?

Hot Park: Um dos melhores parques aquáticos do Brasil fica no complexo Rio Quente: estamos falando do Hot Park! Por lá, há atrações de diversão e aventura para toda a família.

Parque das Fontes: As fontes que abastecem o complexo Rio Quente com águas correntes de 37,5°C. A atração se mantém aberta 24h exclusivamente aos hóspedes dos hotéis da rede, garantindo mergulhos até à noite!

Toldo do Bosque: Fora d’água, a diversão continua! O Toldo do Bosque é um espaço no Parque das Fontes onde acontecem espetáculos todas as noites.

Equipe Boto: No complexo Rio Quente, a Equipe Boto é responsável pela diversão com monitores que organizam atividades para todas as idades.

Spa Manacá: Localizado próximo ao Parque das Fontes, o espaço oferece serviços à parte que incluem massagens relaxantes, pedras quentes, drenagem linfática, hidratação e revitalização facial, shiatsu e esfoliações.

Conheça as incríveis opções de hospedagem do complexo Rio Quente

Para curtir o melhor que o destino tem a oferecer, as opções de hotéis e resorts da própria rede Rio Quente são apostas sem erro. Afinal, além de proporcionarem acesso ilimitado ao Hot Park, elas têm meia pensão ou café da manhã inclusos e fácil acesso aos parques aquáticos mais incríveis do destino!

Rio Quente Hotel Pousada

Rio Quente Hotel Pousada

Localizado dentro do Parque das Fontes, o Hotel Pousada oferece acesso ilimitado ao complexo e transfer 24h para as atrações. Conta com meia pensão inclusa, além de comodidades como quadras de tênis, academia, copa do bebê, serviço de babá e loja de conveniência. As refeições são servidas no Restaurante Casa de Cora.

Rio Quente Hotel Turismo

Rio Quente Hotel Turismo

Com acesso ilimitado ao Rio Quente e transfer 24h, o Hotel Turismo é ideal para curtir cada momento da viagem. Oferece meia pensão com refeições no Restaurante Pequi e estrutura com quadras de tênis, academia, copa do bebê, serviço de babá e loja de conveniência.

Rio Quente Cristal Resort

Rio Quente Cristal Resort

O Cristal Resort é a hospedagem mais exclusiva do Rio Quente, com paisagismo assinado por Benedito Abbud e localização privilegiada em frente à Praia do Cerrado. Oferece meia pensão, acesso ilimitado ao complexo com transfer 24h e diferenciais exclusivos, como piscina de borda infinita, o elegante Restaurante da Mata e kids club.

Rio Quente Hotel Giardino

Rio Quente Hotel Giardino

A apenas 800 m do Rio Quente, o Hotel Giardino oferece acesso ilimitado às atrações, meia pensão com refeições no Restaurante Giardino e transfer 24h. Conta com piscina ao ar livre exclusiva e um ambiente com atmosfera italiana na arquitetura, decoração e gastronomia.

Rio Quente Hotel Luupi

Rio Quente Hotel Luupi

Localizado a 800 m do complexo Rio Quente, o Hotel Luupi oferece acesso ilimitado ao Hot Park e Parque das Fontes, meia pensão inclusa e transfer 24h. O destaque fica por conta da piscina de águas naturalmente aquecidas, exclusiva para os hóspedes.

Rio Quente Eco Chalés

Rio Quente Eco Chalés

O Eco Chalés é ideal para quem busca sossego, com acesso ilimitado ao Hot Park e Parque das Fontes, localizado a 4 km do complexo. A hospedagem inclui café da manhã no Kabana Restaurante, piscina de águas termais com bar molhado, playground e recepção ativa das 7h às 00h.

Uma viagem ao Rio Quente é garantia de momentos repletos de diversão para toda a família! Reserve sua viagem ao Rio Quente com o Zarpo e aproveite preços especiais!

Caro Leitor(a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial através da parceria Zarpo, com apoio de especialistas entrevistados. Ao optar por reservar sua hospedagem por meio dos links disponíveis no texto, o leitor deve saber que:
1- A Gazeta faz parte do programa de afiliados do Zarpo e pode ser remunerada por compras qualificadas realizadas a partir desses links. Mas não se preocupe, não será onerado nada de você;
2- Também podemos receber receita por meio de outras parcerias comerciais;
3- A Gazeta não tem controle sobre o processo de compra ou experiência de uso dos serviços oferecidos nos sites parceiros;
4- Dúvidas, reclamações ou questões sobre pagamento, reserva, atendimento ou entrega dos serviços devem ser resolvidas diretamente com o Zarpo ou o lojista responsável.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.