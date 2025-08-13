Os melhores hotéis pet friendly: onde se hospedar com seu animal de estimação

Férias em família ficam ainda melhores quando incluem todos os membros - especialmente os de quatro patas. Crédito: Gerada por IA

Aquela sensação de aperto no peito ao fazer as malas sabendo que seu companheiro de quatro patas vai ficar para trás. Se você é tutor de pet, conhece bem esse sentimento que mistura empolgação pela viagem com a culpa de deixar quem mais ama em casa.



A boa notícia é que cada vez mais brasileiros descobrem uma alternativa: levar a família inteira, incluindo os membros peludos. Hotéis, pousadas e resorts abraçam a filosofia pet friendly com estruturas pensadas especialmente para receber tutores e seus companheiros. O Clube garimpou as melhores opções para você planejar férias inesquecíveis sem deixar ninguém para trás.

Por que escolher hotéis Pet Friendly?

Viajar com pets não é apenas uma tendência – é uma necessidade emocional para muitas famílias brasileiras. Viajar com nossos amigos de quatro patas pode ser um desafio, mas felizmente o Brasil oferece uma variedade de hotéis que acolhem calorosamente nossos animais de estimação.

Além de evitar a ansiedade da separação (tanto sua quanto do pet), essas hospedagens oferecem estruturas pensadas especialmente para o bem-estar animal: desde áreas de lazer ao ar livre até cardápios especiais e serviços veterinários.

Destinos ideais para você e seu Pet

O Clube selecionou sete opções incríveis de hotéis pet friendly com diferentes perfis e localidades, todos disponíveis no parceiro Zarpo. Confira a curadoria pensada para atender diversos gostos e orçamentos:

The Coral Beach Resort by Atlantica (Trairi, CE)

O Clube indica este resort 5 estrelas localizado em um dos destinos mais paradisíacos do Ceará. Aceita pets com limitação de porte, com taxa de R$ 100 por dia, e oferece vista deslumbrante para o mar. É a opção perfeita para quem quer relaxar com o pet em um ambiente sofisticado.

Pratagy Beach Resort All-Inclusive (Maceió, AL)

O Pratagy Beach All-Inclusive é hospedagem sofisticada na Praia de Pratagy, famosa pelas piscinas naturais, banhada pelo Rio Meirim e cercada de área verde. Acesso ao Pratagy Acqua Park, parque aquático com rio lento, toboáguas e piscinas.

Promenade Bonito All Suites (Bonito, MS)

Nossa indicação para quem busca contato com a natureza exuberante do Pantanal. Este hotel oferece a base perfeita para explorar as belezas naturais de Bonito com seu pet, combinando conforto urbano e proximidade com as principais atrações turísticas da região.

Vivaz Cataratas Hotel Resort (Foz do Iguaçu, PR)

Este resort ideal para famílias que querem conhecer as Cataratas do Iguaçu sem deixar o pet para trás. Com localização estratégica e infraestrutura completa, é uma das melhores opções para combinar turismo e lazer pet friendly na tríplice fronteira.

Maion Hotel e Boutique

Uma das indicações preferidas para quem valoriza design e atendimento personalizado. Este hotel boutique oferece uma experiência intimista e sofisticada, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto tanto para hóspedes humanos quanto para seus companheiros de quatro patas.

Villa Alexandre Pousada Trancoso (Trancoso, BA)

O Clube destaca esta pousada charmosa localizada em um dos destinos mais desejados da Bahia. Em Trancoso, você e seu pet podem desfrutar da atmosfera boêmia e das praias paradisíacas da Costa do Descobrimento, tudo em um ambiente acolhedor que recebe os companheiros de quatro patas com carinho especial.

Pousada Naquela Jericoacoara (Ceará)

Nossa indicação para quem busca o charme rústico pé-na-areia de Jeri. Esta pousada de 3.000 m² combina bioarquitetura inteligente com aconchego nordestino, oferecendo amplos jardins com espelho d'água, piscina e pergolados que criam salas a céu aberto. O Clube recomenda especialmente pelas suítes com redes estrategicamente posicionadas para contemplar o pôr do sol de Jericoacoara junto com seu pet, em um ambiente que prioriza sustentabilidade e conforto.

O que observar ao escolher

Nem todos os hotéis pet friendly são iguais. O Clube indica ficar atento a alguns detalhes importantes:

Política de Pets: Verifique se há restrições de tamanho, raça ou quantidade de animais. O Coqueiros Express Hotel recebe o seu pet sem complicações – porém, ele deve ser um gato ou cachorro e ter até 25 kg.

Estrutura Disponível: Procure por hotéis que ofereçam áreas verdes, cercados seguros e serviços especializados. O Hotel Villa Rossa permite a estadia dos cães na acomodação Loft Premium, com jardim privativo e área de 20 mil m² para diversão do amigo.

Serviços Inclusivos: Os melhores estabelecimentos pensam em cada detalhe, desde pet shops até veterinários de plantão.

Planeje agora suas férias perfeitas

Que tal começar a planejar aquela viagem especial com seu melhor amigo? O importante é escolher hospedagens que realmente entendam as necessidades dos pets e ofereçam estrutura adequada. Afinal, suas férias só serão completas se todos os membros da família – incluindo os de quatro patas – estiverem confortáveis e felizes.

