O Planeta dos Macacos: o livro que originou a franquia

O Planeta dos Macacos é uma das franquias mais bem-sucedidas do entretenimento e conta com duas séries de televisão, dez filmes, além de histórias em quadrinhos e uma animação.



A saga se originou do romance de mesmo nome escrito em 1963 pelo francês Pierre Boulle. Nele o autor aborda o colapso da humanidade frente a inteligência de outra espécie.



Em 1968 foi lançada a primeira adaptação da obra de ficção científica. O filme foi sucesso de crítica e de bilheterias, e revolucionou o cinema com as caracterizações dos personagens. Desde então, a cada lançamento, a franquia reafirma seu sucesso e impacto na cultura pop como uma das mais importantes histórias da ficção científica.

Conheça a ordem dos filmes:

Série de filmes considerada “original”

1) Planeta dos Macacos (1968), dirigido por Franklin J. Schaffner

2) De Volta ao Planeta dos Macacos (1970), dirigida por Ted Post

3) Fuga do Planeta dos Macacos (1971), dirigido por Don Taylor

4) A Conquista do Planeta dos Macacos (1972), dirigido por J. Lee Thompson

5) Batalha do Planeta dos Macacos (1973), dirigido por J. Lee Thompson

Após o último filme, a franquia continuou como live-action na TV (1974) e animação (1975).

Remake

6) Planeta dos Macacos (2001), dirigido por Tim Burton

O remake dirigido por Tim Burton, estrelado por Mark Wahlberg e Helena Bonham Carter, não foi bem recebido pela crítica, inviabilizando a sequência.

Reboot de 2011

7) Planeta dos Macacos: A Origem (2011), dirigido por Rupert Wyatt

8) Planeta dos Macacos: O Confronto (2014), dirigido por Matt Reeves

9) Planeta dos Macacos: A Guerra (2017), dirigido por Matt Reeves

10) Planeta dos Macacos: O Reinado (2024), dirigido por Wes Ball

Planeta dos Macacos: O Reinado já está nos cinemas e se passa 300 anos depois da produção de 2017.

Que tal conhecer o livro que deu origem a essa franquia? A obra, publicada no Brasil pela editora Aleph, está disponível em ebook e audiobook no Skeelo.

O planeta dos macacos, Pierre Boulle – Editora Aleph (ebook e audiobook)

Sinopse:

Uma tripulação de cientistas desbrava o espaço e descobre uma terrível verdade: no mundo em que pousaram, os seres humanos não passam de bestas selvagens a serviço da espécie dominante: os macacos. Desde as primeiras páginas até o desfecho surpreendente – ainda mais impactante do que a famosa cena que encerra o filme de 1968 –, O planeta dos macacos é um romance de tirar o fôlego, com boa dose de inquietação e sarcasmo.

Publicado pela primeira vez em 1963, o livro inspirou uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema. Com milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo, O planeta dos macacos é um dos maiores clássicos da ficção científica, imprescindível aos fãs de cultura pop.

