Montanhas capixabas, teatro, coach e mais destaques do Clube com Aline Zanardo

. Crédito: Aline Zanardo / @rockthistown_

E o primeiro mês do ano vai chegando ao fim. Será que você aproveitou como deveria? Eu sou Aline Zanardo e serei uma das colunistas que irá te dar dicas de como aproveitar ao máximo os seus benefícios do Clube A Gazeta. Você me encontra também no meu Instagram, onde vira e mexe posto dicas de atividades e lugares bacanas no Espírito Santo.



ROTEIRO DIFERENCIADO NO VERÃO

Para começar as minhas dicas, quero falar com aqueles que procuram um destino diferente de praias nessa época do ano. Uma cidade que amo de paixão é Santa Teresa, região das montanhas capixabas, e lá você que é sócio do Clube A Gazeta tem 15% de desconto tanto em hospedagem quanto em alimentação. Trata-se dos parceiros Valle di Trento, um cama & café aconchegante e cheio de conforto, e o restaurante Giardino, na Praça Augusto Ruschi. Já experimentei os dois e indico. Na foto, um dos pratos que provei do restaurante e que amei: Linguine de Camarão e French Rack de Cordeiro Paris. Saiba mais sobre o desconto.

Com mais de vinte opções de esfihas diferentes e culinária árabe, o restaurante Aladin oferece 15% de desconto em todo o cardápio da casa, exceto bebidas alcoólicas. Ideal para aqueles dias que a grana está curta, mas a fome é grande. Afinal tem sabores a partir de R$3,90. Fica localizado na Avenida Rio Branco, Praia do Canto. Confira as condições do benefício.

O ator Paulo Gustavo retorna à Vitória com o trabalho “Minha Mãe é uma Peça”, na Arena Vitória, dia 10 de fevereiro. Assisti ao espetáculo no ano passado e recomendo. O ator é talentosíssimo e a peça é uma ótima pedida. Sócios do clube têm 50% de desconto no ingresso. Imperdível! Saiba como adquirir seu ingresso.

Que tal começar o ano se livrando de tudo aquilo que te impede de crescer e alcançar o que deseja para sua vida? Essa é a proposta do Wide Awake com Geronimo Theml, professor há mais de 19 anos, Coach e palestrante internacional. Serão três dias imersos em treinamento vivencial. O evento acontece no Centro de Convenções de Vitória nos dias 15, 16 e 17 de março. Assinantes ganham acesso VIP ao evento e vários outros benefícios, como entrada antecipada nos espaços, assentos VIPs, acesso online a outras palestras e muito mais. Confira todos os benefícios.

Em tempos de vida corrida e meios digitais o supermercado Extraplus permite ao cliente realizar suas compras online. Com 10% de desconto em compras realizadas pelo site ou aplicativo do Extraplus, membros do Clube só precisam fazer seu cadastro nas plataformas digitais. A compra pode ser retirada sem custos nas lojas ou você pode optar por receber em casa com o acréscimo de uma taxa de entrega. Saiba como aproveitar o benefício.

