Los Hermanos em Vitória: confira as dicas do Clube A Gazeta

Nesta terça (30), o quarteto do rock alternativo Los Hermanos está de volta aos palcos de Vitória para uma turnê imperdível. A apresentação será na Área Verde do Clube Álvares Cabral a partir das 23h e o Clube A Gazeta não vai ficar de fora! Além do desconto em ingressos e sorteios que realizamos, vamos marcar presença no evento com brindes e surpresas. Saiba mais sobre a turnê com as dicas que preparamos pra você.



INGRESSOS COM 50% DE DESCONTO

Assinantes de A Gazeta e Gazeta Online podem comprar ingressos para qualquer setor com 50% de desconto. Confira o passo a passo:

1. Acesse a página do evento no site Eventim (clique aqui);

2. Na área de “Pré-venda Exclusiva ou Promoção Especial” selecione a opção "ASSINANTE A GAZETA" e preencha com o CPF do titular da assinatura;

3. Selecione a quantidade de ingressos do setor desejado (máximo de 02 unidades por assinante) e clique em “Adicionar ao carrinho”

4. Continue o processo para o pagamento.

Não é assinante e quer comprar com desconto? Faça sua assinatura clicando aqui.

A TURNÊ

Depois do último show em 2015, a turnê inédita começou em março de 2019 na edição do Lollapalooza Argentina. O grupo formado por Rodrigo Amarante, Rodrigo Barba, Bruno Medina e Marcelo Camelo completa 20 anos do disco de estreia com a turnê que vai passar por 11 cidades no Brasil. O show é proibido para menores de 18 anos.

Confira como foi o show da turnê em Recife:

COMO CHEGAR?

O show acontecerá na Área Verde do Álvares Cabral. Diferente do shows no ginásio, a entrada do evento acontece pelo clube. O endereço: Av. Mal Mascarenhas de Moraes, 2110, Bento Ferreira, Vitória/ES. Confira abaixo o mapa do local e clique em “Rotas” para ver o caminho a partir de sua origem.

DESCONTO NO V1

Assinantes do Clube A Gazeta podem ir e voltar do evento com 25% de desconto usando o código de assinante. O V1 oferece a melhor experiência em transporte por aplicativo. A empresa do Grupo Águia Branca conta com motoristas profissionais, frota de veículos própria, atendimento premium e disponibilidade 24 horas por dia. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play.

APERTE O PLAY

Se você quer ensaiar as canções do show, pode apertar o play na playlist do grupo no Spotify. A lista conta com os principais sucessos do grupo, incluindo o recém-lançado “Corre Corre”.

TEM DÚVIDAS?

Clique em Clube A Gazeta e fale com a gente no inbox que estamos preparados pra te ajudar!

Aproveite o show e marque o @clubeagazeta nas redes sociais :)

