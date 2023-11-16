Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ofertas ao vivo!

Golaço de Descontos: Clube A Gazeta realiza live promocional

Participe da Live  e aproveite descontos especiais em camisas retrô de clubes de futebol para torcer com estilo

Públicado em 

16 nov 2023 às 16:28
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Divulgação de Live do Clube A Gazeta Crédito: a gazeta
Explorando o fascinante mundo do futebol, o Clube A Gazeta convida você a acompanhar nossa Live exclusiva apresentando as camisas da Retrômania. Durante o evento, aproveite descontos especiais para adquirir peças que remetem à história dos clubes ou de estilos exclusivos.
O jornalista Douglas Motta guiará a apresentação, destacando detalhes das camisas disponíveis e os benefícios exclusivos para quem assistir ao vivo. Uma oportunidade para comprar produtos com descontos expressivos disponibilizados apenas durante a transmissão.
A Live está marcada para esta quinta-feira (16), às 19h. Para participar e conferir as ofertas, clique no botão abaixo para se inscrever e receber a notificação.  Não perca essa chance de se encantar com os estilos das camisas da Retrômania.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados