Gastronomia, hospedagem e decoração são destaques do Clube com Aline Approves

Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos começar fevereiro com dicas bem bacanas de todas as áreas: gastronomia, hospedagem (em Santa Teresa, ótimo pra quem quer fugir do calorão) e até decoração. As dicas de diversas áreas são para lembrar a você, assinante do Clube A Gazeta, que tem descontos maravilhosos em todos os segmentos, basta baixar seu cartão no site, escolher o parceiro ideal para o que está procurando e aproveitar o benefício. E para você que não é assinante, tá esperando o quê?

Uma dica para quem quer fugir da correria da Grande Vitória e ainda assim ficar por perto, é Santa Teresa. Eu sou apaixonada pela cidade, que possui ótimos restaurantes, bares, vinhos e hospedagens. Uma das opções é a Il Conventino, que tive o prazer de conhecer no Pocando no ES, evento de turismo que leva blogueiros para conhecer pontos turísticos do Espírito Santo (tanto blogueiros daqui quanto de outras cidades). Nessa ida, fiquei na hospedagem e adorei! Os quartos são simples, mas muito confortáveis, como uma pousada deve ser. O clima era como se estivéssemos na casa de alguém passando férias. O café da manhã é inesquecível! Mesa farta de frutas, pães, biscoitos, café, sucos, ovos mexidos feitos na hora e um pão de queijo que consigo lembrar o sabor como se tivesse comido hoje. Então, caso queira um fim de semana relax, lembre-se que os assinantes têm 20% na hospedagem e também no restaurante da Il Conventino!

Aos amantes de pizza, que tal comer uma das boas com os amigos e com um desconto amigo? A Domino’s dá 30% em até 2 pizzas por compra, fora do delivery tá? Meu sabor favorito é a La Bianca, feito com muçarela de búfala, muçarela, requeijão, parmesão ralado e manjericão. A Pepperrock é ideal para quem gosta de sabores mais fortes, pois vem pepperoni, muçarela, azeitona preta, parmesão ralado, Philadelphia® e alho granulado. E aos vegetarianos, tem opção também, como a Veggie, que vem com muçarela, champignon, azeitona preta, cebola e pimentão verde. Seja com os amigos ou com a família, dá para aproveitar o desconto superbacana e ainda fazer uma baguncinha boa!

Mudei faz pouco tempo e ainda faltam algumas coisinhas para o meu apê. Numa das peregrinações pelos parceiros do Clube (pelo site, você consegue conferir quais são as empresas parceiras e todos os descontos disponíveis), descobri que a Alto Relevo tem 15% de desconto! A loja oferece opções focadas em design de interiores, com diversos objetos de decoração lindos para a sua casa, como almofadas, vasos, tapetes e móveis lindíssimos! Não conheço a loja ainda (só pela vitrine, passando na frente mesmo), mas logo estarei lá para conferir. Ela é realmente encantadora e com descontinho tudo fica ótimo! :)

Aos amantes de tapioca e moradores do meu bairro Jardim Camburi, saibam que a Tapiocaria Nordeste Capixaba é uma ótima parceira do Clube A Gazeta! Com diversos sabores de recheio para essa iguaria apaixonante e super em alta, você tem 20% de desconto no valor total da conta e ainda pode levar 3 acompanhantes para compartilhar o descontão. Já foram lá? É tão difícil escolher um só sabor! Tem para quem está de dieta e também para quem não liga muito pra isso, como as opções doces que fazem a gente babar. Uma das novidades exclusivas deles é o Hambúrguer de Tapioca, que vem carne, salada, queijo muçarela, ovo e bacon, com uma crosta de queijo coalho. Babei aqui!

Acesse clube.agazeta.com.br e conheça todos os parceiros e regras de utilização dos benefícios.

Gostou dos benefícios e exclusividades do Clube A Gazeta, mas ainda não é assinante? Escolha o plano mais adequado para você ou aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube*. Além disso, tem também acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.

*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

