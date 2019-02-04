Gastronomia, hospedagem e decoração são destaques do Clube com Aline Approves

Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos começar fevereiro com dicas bem bacanas de todas as áreas: gastronomia, hospedagem (em Santa Teresa, ótimo pra quem quer fugir do calorão) e até decoração. As dicas de diversas áreas são para lembrar a você, assinante do Clube A Gazeta, que tem descontos maravilhosos em todos os segmentos, basta baixar seu cartão no site, escolher o parceiro ideal para o que está procurando e aproveitar o benefício. E para você que não é assinante, tá esperando o quê?