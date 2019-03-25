Flores, dança, alimentação saudável e exercícios são destaques do Clube

Sou Virginia Pelles (@virginia.pelles) e nesse domingo preciso dizer que é muito bom fazer parte desse Clube. Além de todas as experiências e vantagens, esse mês participei da Roda de Conversa como parte das ações de Dia da Mulher, que foi incrível!



EXERCÍCIO DE UM JEITO DIFERENTE

Eu me lembro de quando queria uma forma de me exercitar em pouco tempo, mas com grande resultados e não encontrava nada que se adequasse às minhas necessidades. Agora temos em Vitória, na Praia do Canto, a Sync Eletro Fitness. Experimentei os 20 minutos de treino, onde tem a ativação de inúmeros músculos simultaneamente, sem nenhum impacto, com auxílio de um personal trainer. É recomendado para todas as idades e você só tem a ganhar, em uma velocidade maior que os treinos convencionais: é mais rápido no ganho de força, hipertrofia, no condicionamento físico e, para a mulherada, temos uma redução da celulite e flacidez associada à perda de peso, isso é o máximo. E falta de tempo não é desculpa, porque pode ir direto do trabalho. Lá você veste uma roupa especial de treino, adequada para colocação dos eletrodos, onde ficam ligados a uma plataforma que o personal irá acompanhá-lo e conduzi-lo durante a execução dos exercícios. O que precisa é ir fazer a primeira aula, se apaixonar, e continuar. Nunca senti tanto os meus músculos funcionando ao mesmo tempo. Estou amando fazer e desafio você a vir conhecer esse novo método.

A Florear é uma floricultura que busca inovar com a prestação de serviços relacionados a decoração e presentes. Lá você encontra todos os tipos de flores e também possuem uma linha de presentes com os conceitos da arte floral e também cestas de café da manhã, chocolate, gourmet, fim de ano, entre outras ocasiões. O mais legal é que eles fazem todos os tipos de arranjos florais, que vai além de decoração de noivados, chás, casamentos, aniversários e todos os tipos de festas. Às vezes programamos um jantar entre amigos e sempre ficamos na dúvida do que colocar para arrumar a mesa e a casa, afinal de contas todos gostam de ser bem recebidos. A solução é correr até a Florear. Eles fazem esses arranjos personalizados, além de terem flores lindas. Para quem ama as suculentas, as plantinhas do amor, é o lugar ideal.

Um sonho de todas as crianças que querem ou amam o ballet é a Estação de Dança Monique Vieira, que tem a missão de preparar não somente bailarinos, mas pessoas de bem para um futuro melhor. O estúdio é premiado e composto por profissionais renomados no Brasil e no exterior e os monitores atuantes são alunos em formação profissional. Os professores e monitores estão sempre se aperfeiçoando e se reciclando através de cursos, workshops, participando de importantes concursos nacionais e internacionais. Mas não é só ballet que encontrei lá: há modalidades desde a iniciação à dança, indo pelo ballet clássico, jazz dance, ballet fitness, dança contemporânea, street dance até ginástica rítmica. Um lugar especial para crianças terem alguma atividade em paralelo. Dançar é uma atividade comprovadamente terapêutica, faz bem ao corpo, ao coração e à mente e não demanda nada mais do que tempo e disposição.

A Cia da Saúde é uma rede de produtos naturais que oferece produtos a granel com qualidade, suplementos esportivos, chás e exclusividades para auxiliar ainda mais na saúde e bem-estar. Dei uma boa garimpada pela loja e foi possível encontrar uns temperos, que segundo Jackson (o maridão), têm me libertado na culinária e não perco mais tempo picando nada. Fiquei surpresa ao achar produtos zero lactose e zero glúten, vários tipos de chocolates também para comer sem passar mal aos intolerantes a lactose como eu. E o fibratto de tomate seco (tipo uma torrada bem fininha), com patê de berinjela, para uma entradinha fica perfeito! Sob a supervisão do Geraldo, fui apresentada a um produto canadense “top das galáxias” para a mulherada, Nature Woman, à base de colágeno, amora, linhaça e inulina, que é uma repleta fonte de vitaminas e minerais e contribui para o equilíbrio hormonal da mulher em todas as fases da vida. Além disso, o uso dele ajuda a melhorar a concentração, reduz a ansiedade e nervosismo, colabora para a melhora da saúde intestinal, minimiza os efeitos do estresse entre outros. E família agradece uma mãe mais normal um pouco.

