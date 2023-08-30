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Flamengo x Athletico-PR : 5 produtos imperdíveis para torcedores

O estádio Kleber Andrade será palco de uma disputa épica entre Flamengo e Athletico-PR, no próximo dia 13 de setembro.

Públicado em 

30 ago 2023 às 11:47
Clube A Gazeta

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Flamengo x Athletico-PR Crédito: (Divulgação).
O Brasileirão está a todo vapor e na 23ª rodada do campeonato o estádio Kleber Andrade será palco de uma disputa épica entre Flamengo e Athletico Paranaense, no próximo dia 13 de setembro.
Se você é torcedor do Mengão ou do Furacão, temos uma seleção exclusiva de produtos para você exibir com orgulho. Confira abaixo:

Para os torcedores do Flamengo:

Produtos Flamengo Crédito: (Divulgação).

01

Copo Térmico Inox Flamengo 450ml

Mantenha sua bebida na temperatura perfeita enquanto vibra pelo Flamengo. Ele é ideal para os momentos de tensão durante o jogo. COMPRE AQUI!

02

Boné Adidas Flamengo

Complete seu visual com um boné estiloso do Flamengo. Mostre a todos qual é o seu time com esse acessório clássico. VEJA AQUI!

03

Camisa Oficial do Flamengo

Vista as cores rubro-negras com a camisa oficial do time. Mostre que você está pronto para a vitória! GARANTA A SUA!

04

Blusa de Frio do Flamengo

Mesmo nas temperaturas mais baixas, seu fervor pelo Flamengo não diminui. Uma blusa de frio com o emblema do time é a escolha certa. CONFIRA AQUI!

05

Conjunto 6 Copos Americanos Flamengo

Torcer fica ainda mais gostoso com os copos personalizados do Flamengo. Hidrate-se com estilo durante o jogo. NÃO PERCA!

Para os Torcedores do Athletico Paranaense:

Produtos Athletico-PR Crédito: (Divulgação).

01

Camiseta Regata para Pet Personalizada

Inclua seu fiel amigo na torcida! Vista seu pet com a roupa do Furacão e espalhe a energia do time. CONFIRA!

02

Caneca Athletico Paranaense Furacão

Desfrute de suas bebidas favoritas com a caneca do Athletico. Perfeita para acompanhar cada lance do jogo. GARANTA A SUA!

03

Flâmula Oficial Athletico Paranaense

Decore seu espaço com a flâmula oficial do time. Um item de colecionador que demonstra sua paixão. VEJA AQUI!

04

Boné Athletico Paranaense Strapback

Proteja-se do sol e exiba seu amor pelo Furacão com um boné exclusivo do time. COMPRE AQUI!

05

Gorro Athletico Paranaense

Mantenha-se aquecido e em sintonia com seu time mesmo nos dias mais frios. O gorro é essencial para os torcedores dedicados. CONFIRA ESSE!
Independentemente de qual seja o seu time do coração, essa partida promete ser eletrizante.
Escolha seus produtos favoritos e prepare-se para torcer como nunca! Mostre a todos o seu apoio incondicional e que vença o melhor em campo!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

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