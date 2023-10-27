Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia do Flamenguista

Flamengo: 10 itens para celebrar sua paixão com estilo

Dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Flamenguista e separamos uma lista com 10 itens indispensáveis para um torcedor rubro-negro

Públicado em 

27 out 2023 às 17:56
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Itens do Flamengo. Crédito: (Divulgação).
No Brasil, o futebol é mais do que um esporte. É uma paixão que une pessoas de todas as idades, classes sociais e origens. E para os apaixonados pelo Flamengo, há um dia especial reservado no calendário para celebrar essa paixão: o Dia do Flamenguista.
Para tornar essa celebração ainda mais especial, selecionamos 10 produtos incríveis que você pode comprar na internet e mostrar ao mundo que você é um verdadeiro rubro-negro. Vamos lá!

01

Camisa Oficial do Flamengo

Comece com a base da sua vestimenta, a camisa do Flamengo. Escolha a mais recente, comemorativa ou uma clássica que represente sua paixão pelo clube. COMPRE AQUI!

02

Bandeira do Flamengo

Mostre seu orgulho pendurando uma bandeira do Flamengo na sua casa ou no carro. COMPRE AQUI!

03

Boné do Mengão

Proteja-se do sol com um boné do Flamengo, uma escolha elegante para qualquer torcedor. COMPRE AQUI!

04

Jogo de Copos do Flamengo

Sirva suas bebidas favoritas em copos do Flamengo, com designs exclusivos e elegantes. COMPRE AQUI!

05

Artigos de Papelaria do Flamengo

Mostre seu amor pelo Mengão no escritório ou na escola com canetas, cadernos e outros itens de papelaria temáticos. COMPRE AQUI!

06

Capa para Celular do Flamengo

Proteja seu celular com uma capa personalizada do Flamengo, que também exibe seu amor pelo clube. COMPRE AQUI!

07

Livros e Histórias do Flamengo

Aprofunde seu conhecimento sobre a história do Flamengo com livros, biografias e histórias emocionantes do clube. COMPRE AQUI!

08

Almofadas do Flamengo

Transforme seu espaço em um verdadeiro santuário rubro-negro com almofadas e roupa de cama temáticas. COMPRE AQUI!

09

Copo Térmico do Flamengo

Mantenha suas bebidas quentes ou geladas por mais tempo com um copo térmico personalizado do Flamengo. COMPRE AQUI!

10

Pipoqueira de Silicone para Microondas do Flamengo

Prepare deliciosas pipocas no micro-ondas com uma pipoqueira de silicone decorada com o escudo do clube. COMPRE AQUI!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados