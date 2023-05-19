Explorando o sabor brasileiro: receitas com cachaça que surpreendem em bebidas, pratos principais e sobremesas

Cachaça no barril. Crédito: (Divulgação).

A cachaça, além de ser uma bebida icônica aqui no Brasil, pode ser um ingrediente versátil e saboroso em receitas de drinks, pratos principais e até mesmo sobremesas. Seu sabor único e distintivo traz uma dimensão extra aos pratos, transformando-os em verdadeiras experiências gastronômicas.

Separamos 4 receitas para você explorar, experimentar se surpreender com as diversas possibilidades que essa bebida oferece, além de um sabor autêntico e marcante nas criações culinárias:

Caipirinha:

Caipirinha. Crédito: (Divulgação).

Ingredientes:

- 1 limão

- 2 colheres de sopa de açúcar

- Gelo

- 50 ml de cachaça

Modo de preparo:

Corte o limão em pedaços e coloque-os em um copo.

Adicione o açúcar e amasse bem o limão para extrair o suco.

Adicione gelo até encher o copo.

Despeje a cachaça sobre o gelo.

Mexa bem e sirva.



Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Frango na cachaça:

Frango com salada. Crédito: (Divulgação).

Ingredientes:

- 500 g de peito de frango cortado em cubos

- 2 dentes de alho picados

- Suco de 1 limão

- Sal e pimenta a gosto

- 2 colheres de sopa de azeite

- 1 cebola picada

- 1/2 xícara de cachaça

- 1/2 xícara de caldo de frango

Modo de preparo:

Tempere o frango com o alho, suco de limão, sal e pimenta. Deixe marinar por cerca de 30 minutos.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia.

Adicione o frango marinado à frigideira e doure-o por alguns minutos.

Acrescente a cachaça e flambe, inclinando a frigideira para que a chama da cachaça incendeie.

Quando a chama apagar, adicione o caldo de frango e deixe cozinhar até que o frango esteja cozido e o molho tenha reduzido um pouco.

Sirva o frango acompanhado de arroz branco ou salada.



Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Molho de Cachaça para Carne:

Carne com molho. Crédito: (Divulgação).

Ingredientes:

- 1/4 de xícara de cachaça

- 1/4 de xícara de água

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 2 colheres de sopa de cebola picada

- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo

- 1 colher de sopa de mostarda

- 1 colher de sopa de molho de soja

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio.

Adicione a cebola picada e refogue até ficar macia e translúcida.

Despeje a cachaça na frigideira e mexa bem para deglacer o fundo.

Adicione a água, o açúcar mascavo, a mostarda e o molho de soja. Mexa até que o açúcar esteja dissolvido e os ingredientes estejam bem misturados.

Deixe o molho ferver e cozinhar por alguns minutos, até reduzir um pouco e engrossar levemente.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Retire do fogo e utilize o molho de cachaça para regar carnes grelhadas, como bifes, frango ou porco.



Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Brigadeiro de Cachaça:

Brigadeiro. Crédito: (Divulgação).

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 3 colheres de sopa de cacau em pó

- 1 colher de sopa de cachaça

- Granulado de chocolate (opcional)

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o cacau em pó.

Leve ao fogo baixo e mexa constantemente até a mistura desgrudar do fundo da panela, formando uma massa densa.

Retire do fogo e acrescente a cachaça, mexendo bem para incorporar.

Transfira o brigadeiro para um prato untado com manteiga e deixe esfriar.

Com as mãos untadas, faça bolinhas com a massa de brigadeiro e passe-as no granulado de chocolate, se desejar.

Leve à geladeira por alguns minutos para firmar e sirva.



Itens que talvez você precise para realizar a receita:

CLIQUE AQUI Cachaça ouro.

É importante ressaltar que o consumo de cachaça, assim como qualquer outra bebida alcoólica, deve ser feito com responsabilidade e moderação. A cachaça é uma bebida apreciada por muitos brasileiros, mas é fundamental que seu consumo seja consciente, respeitando os limites individuais e seguindo as leis e regulamentações