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Explorando o sabor brasileiro: receitas com cachaça que surpreendem em bebidas, pratos principais e sobremesas

Com seu sabor único e marcante, esta bebida pode ser um ingrediente versátil para a sua receita.

Públicado em 

19 mai 2023 às 16:47
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Colunista

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Cachaça no barril. Crédito: (Divulgação).
A cachaça, além de ser uma bebida icônica aqui no Brasil, pode ser um ingrediente versátil e saboroso em receitas de drinks, pratos principais e até mesmo sobremesas. Seu sabor único e distintivo traz uma dimensão extra aos pratos, transformando-os em verdadeiras experiências gastronômicas.
Separamos 4 receitas para você explorar, experimentar se surpreender com as diversas possibilidades que essa bebida oferece, além de um sabor autêntico e marcante nas criações culinárias:

Caipirinha:

Caipirinha. Crédito: (Divulgação).
Ingredientes:
- 1 limão
- 2 colheres de sopa de açúcar
- Gelo
- 50 ml de cachaça
Modo de preparo:
Corte o limão em pedaços e coloque-os em um copo.
Adicione o açúcar e amasse bem o limão para extrair o suco.
Adicione gelo até encher o copo.
Despeje a cachaça sobre o gelo.
Mexa bem e sirva.

Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Dosador duplo. COMPRE AQUI
Cachaça prata. COMPRE AQUI
Kit coqueteleira. COMPRE AQUI

Frango na cachaça:

Frango com salada. Crédito: (Divulgação).
Ingredientes:
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1/2 xícara de cachaça
- 1/2 xícara de caldo de frango
Modo de preparo:
Tempere o frango com o alho, suco de limão, sal e pimenta. Deixe marinar por cerca de 30 minutos.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia.
Adicione o frango marinado à frigideira e doure-o por alguns minutos.
Acrescente a cachaça e flambe, inclinando a frigideira para que a chama da cachaça incendeie.
Quando a chama apagar, adicione o caldo de frango e deixe cozinhar até que o frango esteja cozido e o molho tenha reduzido um pouco.
Sirva o frango acompanhado de arroz branco ou salada.

Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Frigideira antiaderente. COMPRE AQUI
Panela de arroz elétrica. COMPRE AQUI
Saladeira. COMPRE AQUI
Kit de faca para corte. COMPRE AQUI
Cachaça branca. COMPRE AQUI

Molho de Cachaça para Carne:

Carne com molho. Crédito: (Divulgação).
Ingredientes:
- 1/4 de xícara de cachaça
- 1/4 de xícara de água
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de cebola picada
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de molho de soja
- Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio.
Adicione a cebola picada e refogue até ficar macia e translúcida.
Despeje a cachaça na frigideira e mexa bem para deglacer o fundo.
Adicione a água, o açúcar mascavo, a mostarda e o molho de soja. Mexa até que o açúcar esteja dissolvido e os ingredientes estejam bem misturados.
Deixe o molho ferver e cozinhar por alguns minutos, até reduzir um pouco e engrossar levemente.
Tempere com sal e pimenta a gosto.
Retire do fogo e utilize o molho de cachaça para regar carnes grelhadas, como bifes, frango ou porco.

Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Mini processador de alimentos. COMPRE AQUI
Kit moedor sal e pimenta. COMPRE AQUI
Kit de xícaras medidoras. COMPRE AQUI
Cachaça branca. COMPRE AQUI

Brigadeiro de Cachaça:

Brigadeiro. Crédito: (Divulgação).
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de cachaça
- Granulado de chocolate (opcional)
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o cacau em pó.
Leve ao fogo baixo e mexa constantemente até a mistura desgrudar do fundo da panela, formando uma massa densa.
Retire do fogo e acrescente a cachaça, mexendo bem para incorporar.
Transfira o brigadeiro para um prato untado com manteiga e deixe esfriar.
Com as mãos untadas, faça bolinhas com a massa de brigadeiro e passe-as no granulado de chocolate, se desejar.
Leve à geladeira por alguns minutos para firmar e sirva.

Itens que talvez você precise para realizar a receita:

Panelas antiaderentes. COMPRE
Conjunto de refratários. COMPRE
Enrolador de docinhos. COMPRE
Cachaça ouro. CLIQUE AQUI
É importante ressaltar que o consumo de cachaça, assim como qualquer outra bebida alcoólica, deve ser feito com responsabilidade e moderação. A cachaça é uma bebida apreciada por muitos brasileiros, mas é fundamental que seu consumo seja consciente, respeitando os limites individuais e seguindo as leis e regulamentações

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