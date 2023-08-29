Evento de ecommerce discute tecnologia e inovação para o mercado

Evento eCommerce.ES 2022. Crédito: (Divulgação Instagram).

Não tem mais para onde correr. O futuro chegou e os processos estão cada vez mais inovadores e tecnológicos. Por isso, ficar de olho nas novidades do mundo digital é fundamental para qualquer empresa que queira atingir novos públicos, fidelizar clientes e fornecer mais conforto aos consumidores antigos.

No ecommerce, por exemplo, a crescente de demandas aumentou durante a pandemia, com a popularização desse mercado. Hoje em dia, ele movimenta o ecossistema do varejo, mesmo que online, e ganha destaque com os altos valores de faturamento.

Aos interessados, a notícia é boa. Afinal, nos dias 12 e 13 de setembro, no Pavilhão de Carapina, o EcommerceES 2023 vai realizar palestras, exposições e uma feira de negócios com o objetivo de “reunir a comunidade do varejo, indústria, distribuição, marketing e tecnologia em um único local para aumentar a maturidade do mercado tanto no Estado quanto nos endereços vizinhos”, destaca o-CEO da IntegralCommerce e o EcommerceES, Thiago Munaldi.

Segundo ele, serão mais de 10 trilhas de conteúdo em três palcos simultâneos nos dois dias de evento, além de programações de conteúdo paralelas nos próprios estandes, alguns, inclusive, com auditório.

Dentre os principais temas estão: gestão e inovação, transformação digital da indústria e distribuição, tecnologia, logística, marketing e vendas, grandes cases capixabas, além de palestras específicas sobre Black Friday, uma das principais datas do varejo na internet, que acontece na última sexta-feira de novembro.

“Em 2022, na nossa primeira edição, lotamos o Centro de Convenções de Vitória com mais de 1600 pessoas em um dia de evento, com palestras e feira de negócios. Para o eCommerce.ES 2023 a expectativa é de 5 mil pessoas presentes, agora no Pavilhão de Carapina com dois dias de evento, mais de 50 palestras e mais de 30 expositores. Nós queremos que o público saia transformado do evento, com muito conteúdo de qualidade, grandes parcerias e negócios fechados”, afirma.

Segundo o CEO e cofundador da Driven.CX, Fabrizzio Topper, as expectativas são de um evento muito rico em material de qualidade em um ambiente efervescente para discussões ricas e maduras.

“Estamos construindo um evento super nichado em um mercado com muito incentivo fiscal e gigantes do ecommerce que estão apostando no Espírito Santo como alternativa para alavancar os seus projetos”, pontua.

Também devem marcar presença grandes empresas do mercado no Brasil como palestrantes como: Ambev, Boticário, Bauducco, Unilever, Arezzo e Grupo Soma; além de marcas capixabas como Grupo Águia Branca, Wine, Autoglass e Hipervarejo.

Já na trilha de marketing e vendas, também estarão presentes diretores do Google e TikTok palestrando.

"A maioria das empresas sabe que precisa de inovação em seus negócios e processos, e não sabem como ou o que realizar, principalmente para que os resultados sejam positivos. Ao trazermos cases nacionais e também capixabas ao palco, temos certeza que vamos apoiar a inovação nas empresas e carreiras de todos os presentes" Thiago Munaldi - CEO da IntegralCommerce e o EcommerceES

O CEO ainda destaca que a iniciativa busca ampliar os horizontes dos empresários e profissionais do mercado anualmente e influenciar que as empresas capixabas se destaquem ainda mais no caminho da transformação digital.

“Podemos, de fato, esperar conteúdos de extrema qualidade, ótimas palestras e em grande quantidade, além do ecossistema completo presente na feira de negócios com tudo que uma empresa precisa para criar ou crescer seu e-commerce”, pontua.

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