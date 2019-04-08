Estilo, pousada e nova saladeria são destaques do Clube A Gazeta

La Vitta Saladeria no Shopping Praia da Costa. Crédito: @mayararimolo

Sou Mayara Rímolo, consultora de estilo. Estou aqui contar como tenho utilizado as vantagens do Clube. Nos últimos dias, aproveitei as facilidades de assinante no Shopping Praia da Costa e em outros parceiros que ainda não conhecia. Confira as dicas :)



ANTENADA NAS TENDÊNCIAS

Vamos começar com dica de moda? Como consultora de estilo, claro que esse é um dos meus assuntos preferidos e você, mulher antenada, não pode deixar de aproveitar o seu desconto de assinante do Clube na loja Silvana Daniel, em Guarapari. Como passeio por essas bandas com certa frequência, fiquei superanimada para visitar a loja e conferir os itens da coleção nova. Conheço várias marcas que são vendidas lá e algumas são minhas queridinhas, que estão sempre à frente quando o assunto é lançar tendências.

Quem aí também espera com ansiedade o clima do ES esfriar para começar as idas às montanhas, conhecer novas regiões e passar um fim de semana na pousada mais aconchegante? Agora que o outono chegou, começo a planejar um momento a dois nesse lugar tão especial. E para fazer jus a tudo o que o Clube me oferece, claro que a Pousada Pedra Azul entrou nos meus planos. Como assinante, a pousada oferece um delicioso jantar de boas-vindas, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Para curtir essa delícia, basta reservar dois dias de hospedagem, informar que é assinante e comprovar com o cartão do Clube na chegada. Aí, é só apreciar seu jantar e estada, com a vista mais cobiçada da região.

A La Vitta Saladeria inaugurou mais uma unidade no Shopping Praia da Costa e, como esse é um dos meus endereços preferidos em Vila Velha, não pude deixar de aproveitar a oportunidade de prestigiar a casa e ainda garantir meu descontinho. Se você ainda não conhece, o conceito da La Vitta é oferecer alimentação saudável de forma rápida, saborosa e eficiente, o que posso dizer que eles cumprem muito bem. Montei minha salada com meus ingredientes preferidos, que aliás, estavam todos muito fresquinhos. Recomendo provarem o frango ao curry e o molho da casa, ambos muito saborosos e harmônicos na salada. Para acompanhar, tomei um suco de açaí, também muito bom e meu mais novo queridinho, confesso. Não deixe de passar lá! Fica na praça de alimentação.

E pra você que também quer conhecer a La Vitta, melhor ainda se vier acompanhado da tranquilidade de não precisar pagar estacionamento, não é? Assinantes de A Gazeta (plano impresso diário) fazem parte do Praia Vip e têm garantida a gratuidade no estacionamento do Shopping Praia da Costa. Basta procurar a Central de Relacionamento e se cadastrar.

Atrações do Villa Mix Vitória 2019. Crédito: Gazeta Online

O VillaMix está de volta a Vitória e é claro que o Clube não ia ficar de fora dessa! O evento que acontece no próximo dia 13 de abril é conhecido por apresentar grandes nomes da música brasileira, oferecer uma superestrutura, exaltar o glamour e a tradição da música nacional. Dá uma olhada nas atrações: Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e JetLag. Além de 10% de desconto para ingressos de Backstage e Open Bar, você pode concorrer a pares de convites pelo site do Clube. Imperdível, não é mesmo?

A fisioterapeuta, sexóloga, palestrante, escritora do livro "Lado Bom do Casamento" e que também escreve nossa Coluna do Clube, Virgínia Pelles, fará um bate-papo exclusivo para assinantes com o tema Dia do Beijo, que é comemorado dia 13 de abril. O evento acontece na próxima sexta-feira, na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 17h30. Participe da promoção no site do Clube.

