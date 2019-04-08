Estilo, pousada e nova saladeria são destaques do Clube A Gazeta

A fisioterapeuta, sexóloga, palestrante, escritora do livro "Lado Bom do Casamento" e que também escreve nossa Coluna do Clube, Virgínia Pelles, fará um bate-papo exclusivo para assinantes com o tema Dia do Beijo, que é comemorado dia 13 de abril. O evento acontece na próxima sexta-feira, na área de eventos da Rede Gazeta, a partir das 17h30. Participe da promoção no site do Clube.