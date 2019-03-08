Divirta-se na Corrida das Cores com o Clube A Gazeta

Corrida das Cores 2013. Crédito: Patricia Scalzer

Que tal exercitar o corpo e se divertir ao mesmo tempo? Participe de uma experiência única com os amigos e família na Corrida das Cores, que está de volta a Vitória em março. O evento é inspirado no Holi ou Festival das Cores, tradicional celebração indiana que comemora o início da primavera. E o Clube A Gazeta fechou uma parceria exclusiva com benefícios para assinantes do Gazeta Online ou A Gazeta.



O principal objetivo da corrida não é chegar em primeiro, mas movimentar-se e curtir. A cada quilômetro da Corrida das Cores, os participantes passam pelos “Corredores de Cor”, onde são coloridos com “pó mágico’. Ao final da corrida, os inscritos participam da grande celebração do evento em uma arena multicolorida. Confira abaixo como aproveitar os benefícios do Clube.

QUER SE INSCREVER COM DESCONTO?

Assinantes podem aproveitar o evento com 50% de desconto na inscrição. Acesse clube.agazeta.com.br para ter acesso à página de inscrição da corrida. Depois, é só clicar em “Acesso exclusivo para assinantes do Clube A Gazeta” para adquirir a inscrição com desconto. É possível realizar uma inscrição por assinante.

QUER CONCORRER A INSCRIÇÕES?

Participe do concurso cultural no site do Clube respondendo qual a sua motivação em correr. Os 03 assinantes com as respostas mais criativas garantem a inscrição para o evento. E aí, já pensou na sua resposta?

Quer saber mais sobre a corrida? Acesse o site: corridadascoresoficial.com.br.

Gostou dos benefícios e exclusividades do Clube A Gazeta, mas ainda não é assinante? Escolha o plano mais adequado para você ou aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube*. Além disso, tem também acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.

*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

