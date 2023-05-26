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Clube A Gazeta

Dia do Hambúrguer no ES: 6 estabelecimentos com benefícios do Clube

Comemore a data nas melhores hamburguerias da Grande Vitória com descontos exclusivos do Clube A Gazeta.

Públicado em 

26 mai 2023 às 17:49
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Foto hamburguer. Crédito: (Divulgação).
Sabe aquele aroma irresistível de hambúrguer grelhado que desperta os sentidos e nos faz salivar instantaneamente? No dia 28 de maio celebramos o Dia do Hambúrguer, uma data dedicada a um dos pratos mais amados e populares do mundo.
Originário dos Estados Unidos, o hambúrguer ganhou popularidade global e conquistou paladares de todas as idades. Seja no pão comum ou brioche, acompanhado de queijo, bacon, alface, tomate e uma infinidade de molhos e condimentos, o hambúrguer se adapta a diferentes gostos e preferências, satisfazendo até os paladares mais exigentes.
E para tornar essa experiência ainda mais especial, separamos 6 parceiros do Clube A Gazeta que contam com benefícios exclusivos para esta data:

SUPER BURGER

A Hamburgueria com estilo americano e super-heróis é a opção perfeita para você aproveitar neste dia! Assinantes do Clube possuem condições especiais. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS!
*Atendem somente delivery.

FÁBRICA OG BURGUER

Hamburgueria artesanal com produção própria de molhos, como o de alho, barbecue, e o molho de abacate (sem nada industrial, feito com o óleo do próprio abacate).
A Fábrica OG trabalha com um queijo premiado, de uma queijaria italiana aqui mesmo do ES, que colecionou medalhas por onde passou: o Robiola Yogurt. Assinantes possuem 10% OFF.

M BURGER E PIZZA

O lugar perfeito para quem procura uma hamburgueria gourmet e um chopp bem gelado! Assinantes do Clube têm desconto de até 10% no valor total da conta. SAIBA MAIS!

FIVE SPORT BAR

O lugar que comer hambúrguer é uma diversão! Isso porque eles fazem alusão ao mundo das lutas: são os chamados Combate Burger. Assinantes do Clube possuem condições especiais na unidade Vitória e Vila Velha.

GUSTUS SPORT BAR

O Gustus também tem uma temática esportista, baseada nos sports bares norte-americanos. O cardápio conta com hambúrgueres gourmets, que fazem alusão a um time de futebol e assinantes têm 15% de desconto.

ALOHA

Você já comeu um hambúrguer de salmão? No Aloha Hawaiian Restaurant ele é o queridinho dos clientes. A Casa é uma das pioneiras na venda deste hambúrguer no estado. Assinantes do Clube aproveitam 15% de desconto no valor total da conta.

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Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

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