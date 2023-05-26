Dia do Hambúrguer no ES: 6 estabelecimentos com benefícios do Clube

Foto hamburguer. Crédito: (Divulgação).

Sabe aquele aroma irresistível de hambúrguer grelhado que desperta os sentidos e nos faz salivar instantaneamente? No dia 28 de maio celebramos o Dia do Hambúrguer, uma data dedicada a um dos pratos mais amados e populares do mundo.

Originário dos Estados Unidos, o hambúrguer ganhou popularidade global e conquistou paladares de todas as idades. Seja no pão comum ou brioche, acompanhado de queijo, bacon, alface, tomate e uma infinidade de molhos e condimentos, o hambúrguer se adapta a diferentes gostos e preferências, satisfazendo até os paladares mais exigentes.

E para tornar essa experiência ainda mais especial, separamos 6 parceiros do Clube A Gazeta que contam com benefícios exclusivos para esta data:

SUPER BURGER

A Hamburgueria com estilo americano e super-heróis é a opção perfeita para você aproveitar neste dia! Assinantes do Clube possuem condições especiais. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS!

*Atendem somente delivery.

FÁBRICA OG BURGUER

Hamburgueria artesanal com produção própria de molhos, como o de alho, barbecue, e o molho de abacate (sem nada industrial, feito com o óleo do próprio abacate).

A Fábrica OG trabalha com um queijo premiado, de uma queijaria italiana aqui mesmo do ES, que colecionou medalhas por onde passou: o Robiola Yogurt. Assinantes possuem 10% OFF.

M BURGER E PIZZA

O lugar perfeito para quem procura uma hamburgueria gourmet e um chopp bem gelado! Assinantes do Clube têm desconto de até 10% no valor total da conta. SAIBA MAIS!

FIVE SPORT BAR

Vitória e Vila Velha. O lugar que comer hambúrguer é uma diversão! Isso porque eles fazem alusão ao mundo das lutas: são os chamados Combate Burger. Assinantes do Clube possuem condições especiais na unidade

GUSTUS SPORT BAR

assinantes têm 15% de desconto. O Gustus também tem uma temática esportista, baseada nos sports bares norte-americanos. O cardápio conta com hambúrgueres gourmets, que fazem alusão a um time de futebol e

ALOHA