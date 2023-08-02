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Dia da Cerveja: 4 opções especiais para saborear

Dia 4 de agosto, é comemorado o Dia da Cerveja, uma data especial para apreciadores dessa bebida milenar que atravessa séculos e fronteiras

Públicado em 

02 ago 2023 às 11:23
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Cerveja será tema de evento com palestras e workshops em Vitória
Dia da cerveja. Crédito: (Shutterstock).
Dia 4 de agosto, é comemorado o Dia da Cerveja, uma data especial para apreciadores dessa bebida milenar que atravessa séculos e fronteiras, conquistando corações e paladares ao redor do mundo. Desde os mosteiros medievais até as modernas cervejarias artesanais, a cerveja tem desempenhado um papel importante na cultura e na sociedade.

Origens Históricas:

A cerveja tem uma história que remonta a milhares de anos. Acredita-se que as primeiras evidências de produção de cerveja datam de cerca de 5.000 a.C., na antiga Mesopotâmia. Ao longo dos séculos, a arte da produção de cerveja se espalhou por várias culturas, como os egípcios, gregos, romanos e monges medievais. Cada civilização contribuiu com suas técnicas e ingredientes, moldando a diversidade de estilos que temos hoje.

Uma Indústria em Constante Crescimento:

Com o passar do tempo, a cerveja evoluiu de uma bebida feita em pequena escala para uma indústria globalizada. As cervejarias artesanais ganharam destaque, oferecendo variedade e inovação aos consumidores que buscam sabores autênticos e diferentes. Hoje, a cerveja é produzida em larga escala, mas também há uma valorização crescente das técnicas artesanais e dos ingredientes de qualidade.

Diversidade de Estilos:

Uma das maiores atrações da cerveja é a sua diversidade de estilos. Desde as leves e refrescantes Pilsners até as complexas e escuras Stouts, cada estilo possui características únicas que agradam aos mais diversos paladares. Além disso, a cerveja também se adapta às culturas locais, incorporando ingredientes típicos de cada região e criando sabores regionais distintos.

Momentos de Confraternização:

A cerveja sempre esteve associada a momentos de confraternização e celebração. Seja em um churrasco com amigos, em uma festa, em um pub ou mesmo em festivais de cerveja, essa bebida tem o poder de reunir pessoas, promovendo o compartilhamento de histórias e risadas. A cerveja torna-se não apenas uma bebida, mas um símbolo de amizade e união.

Responsabilidade e Moderação:

Apesar de toda a alegria que a cerveja proporciona, é essencial lembrar da importância de consumi-la com responsabilidade e moderação. O consumo consciente é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Além disso, é importante respeitar a legislação local relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas.

Brinde ao Dia da Cerveja:

No Dia da Cerveja, brinde a essa bebida icônica que continua a encantar gerações ao redor do mundo. Que tal experimentar um estilo de cerveja que você nunca provou antes? Veja 4 opções que separamos para você:
Sugestões de cervejas. Crédito: (Divulgação).

01

Kit Cerveja Artesanal Schornstein

Kit presente com quatro cervejas premiadas da Schornstein contendo 4 garrafas de 500ml: Pilsen (cerveja clara e cristalina, muito brilhante, apresenta uma bela formação de espuma), Ipa (cerveja forte e escura do estilo India Pale Ale), Weiss (Cerveja de trigo de cor âmbar clara, aspecto turvo com excelente formação de creme) e Bock (É uma cerveja forte, robusta, avermelhada e mostra uma bela e cremosa espuma de cor castanha clara). COMPRE AQUI!

02

Kit Paulistania

A Paulistânia Marco Zero faz uma alusão ao monumento localizado na Praça da Sé. É uma cerveja puro malte do estilo Lager produzida com maltes e lúpulos importados. Foi eleita a melhor Pilsen do Brasil pelo World Beer Awards e a melhor Pilsen da América do Sul pelo South Beer Cup. É aromática e refrescante, com ricas notas de malte. Acompanha taça importada Paulistânia 300ml. COMPRE AQUI!

03

Kit La Trappe Dubbel

De cor vermelho rubi, é aromática, com notas adocicadas e toques de frutas maduras e malte. Vencedora da categoria “Belgian-Style” do European Beer Star 2018. Acompanha Taça importada exclusiva 250ml. COMPRE AQUI!

04

Kit Cerveja Erdinger Weibbier Weissbrau

A cerveja de trigo mais conhecida e consumida do mundo. Refrescante, encorpada, aromática e levemente frutada é a ícone entre as cervejas de trigo. COMPRE AQUI!

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