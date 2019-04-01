Culinária regional, boliche e show religioso são destaques do Clube A Gazeta

Padre Anderson Gomes . Crédito: Breno Denicoli

Sou Aline Zanardo, do @rockthistown, e nas últimas semanas aproveitei várias mordomias do Clube A Gazeta que eu preciso contar para você.



PAIXÃO DE CRISTO EM VILA VELHA

O espetáculo Paixão de Cristo, Em Canção, cantado por Padre Anderson Gomes acontece no dia 07 de abril, às 18h, na Área de eventos Shopping Vila Velha. Seguindo a linha de músicas e imagens em alta resolução, consiste em contar os últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra. São efeitos especiais de luz e som, bem como outras surpresas tecnológicas que darão um toque especial à noite, propiciando uma interação maior do público com os músicos. Momentos de louvor, reflexão e oração fazem parte deste novo espetáculo que traz grandes novidades, como as participações de Adriana Arydes e Guilherme Sá (Ex Rosa de Saron). Músicas autorais e já conhecidas do público também fazem parte do novo repertório. Assinantes têm vantagem exclusiva: 50% de desconto no valor do ingresso.

Tapiocaria Nordeste Capixaba. Crédito: Jack Viegas

Se você ainda não conhece esse cantinho delicioso de Jardim Camburi, corre pra lá o quanto antes! A Tapiocaria Nordeste Capixaba é especializada nesse prato com recheios e criações inusitadas, sem perder o sabor tradicional. A chef Ana Paula é talentosa e tem uma conversa daquelas boas, que você não vê o tempo passar. E o espaço tem um “q” de interior, com clima de forró, tudo muito alinhado com o tipo de culinária que é servido. Na hora da conta, foram descontados 20% do valor total para mim e até três acompanhantes.

Você já ouviu falar em terapias manuais para ajustes do corpo e retirada de dores? Se não, vou te contar o que eu também aprendi há pouco tempo na Dunamis. A gente acaba conhecendo somente as modalidades de exercícios mais “famosas”, mas eu fiquei maravilhada com a quantidade de possibilidades que esse parceiro do Clube oferece para quem está precisando de cuidados que vão além da estética. Além de acupuntura e massoterapia – que a gente já tem um mínimo de conhecimento, né?! –, lá tem também quiropraxia, reflexologia, método de postura avançado, retirada de pontos ativos (nódulos) e muito mais. Fiquei surpresa com as possibilidades e animada para experimentar vários desses procedimentos mais alternativos.

Juntar os amigos para uma partida de boliche! Lembro que eu fazia isso muito na minha adolescência. Mas quer saber? Bem que podia voltar a fazer isso. O Vila Parque Boliche é diversão garantida e conta ainda com bar, restaurante, pizzaria e hamburgueria. Seja com a família ou amigos é uma super opção de entretenimento. Assinantes têm 15% de desconto no total da conta com até 06 seis acompanhantes. O Vila Parque Boliche fica na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Eu adoro óculos de sol e se você me encontrar ao ar livre, durante o dia, é certeza que vou estar com óculos estilosos, que combinem com minha personalidade e com o momento que estou vivendo. É que a gente já não pensa mais nos óculos como acessórios apenas para proteger os olhos, não é mesmo? Nas Óticas Londres, a vitrine já conquista a gente! Dá vontade de comprar um para cada ocasião, ainda mais com desconto de 15% do Clube para qualquer forma de pagamento. Já fico antenada nessa época do ano, em que várias novidades chegam às lojas.

Sou muito curiosa com tipos de terapia e, na correria do dia a dia, não podemos esquecer de cuidar da nossa mente e emoções. Por isso, fui procurar entender o que a Oficina Terapêutica Vera Carpenter faz e fiquei impressionada com a oficina de desenvolvimento pessoal e organizacional. A equipe possui experiência no desenvolvimento do potencial humano e na administração de conflitos. Quer um estímulo a mais para conhecer esse parceiro? Use os 15% de desconto do Clube em todas as oficinas ofertadas. Eles ficam na Enseada do Suá, em Vitória.

