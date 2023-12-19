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Para transformar

Conheça suas cores: Live Shop de Coloração Pessoal do Clube AG

Especialista em coloração pessoal Laila Coutinho estará apresentando

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 16:29

Públicado em 

19 dez 2023 às 16:29
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
As paletas de cores certas têm o poder de transformar a sua imagem Crédito: Google
O Clube AG chegou com uma novidade incrível: nesta quarta-feira, dia 20/12, teremos a presença da especialista Laila Coutinho apresentando a Live Shop imperdível de Coloração Pessoal. Paletas quentes, frias, tons e subtons serão explicados e desvendados ao vivo apenas para o nosso público.
É uma oportunidade única para conhecer o tema nas mãos de quem é autoridade e ainda abrir portas para o seu próprio caminho. Afinal, o ano novo não precisa começar para que novos ciclos se iniciem, e esta Live Shop pode ser o ponto de partida para o autoconhecimento e renovação.
E como já nos acompanha por aqui, já sabe que o benefício é garantido: dessa vez, teremos um desconto exclusivo na consulta, para que possa conhecer o seu melhor enquanto economiza.
Não fique esperando: acesse agora http://clube.ag/live- e inscreva-se. Assim, ninguém vai poder dizer que não avisamos, já que a notificação irá chegar pontualmente no seu e-mail ou no SMS, para lembrar deste evento online. Se preferir, é possível também apenas acessar o link no dia marcado, assistir e interagir ao vivo neste evento online.
Conheça suas cores de forma mais acessível, proporcionando uma oportunidade singular de se descobrir e investir em si mesmo, aprimorando não só a aparência externa como também a autoestima e confiança. Afinal, cada tonalidade e paleta revelam uma história única e contribui para a sua expressão autêntica.

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