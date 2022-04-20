Como reformar a casa e deixá-la com a sua cara

Com a pandemia e as pessoas passando mais tempo em suas casas, é fato que houve uma ressignificação do conceito de lar. As residências não são mais apenas mais um espaço para dormir ou descansar no final do dia. Agora, o home office faz parte da vida de milhares de indivíduos e os cômodos precisam ser práticos, estimulantes, e, acima de tudo, muito confortáveis.
Por isso, quem está pensando em dar uma cara nova a um ambiente e não quer saber de quebra-quebra pela casa, uma boa dica pode ser investir na troca dos móveis e na decoração de interiores. Isso porque mudar o mobiliário e os adornos dos cômodos evitam os problemas com as obras e ajudam a repaginar o espaço.
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Separamos algumas dicas para organizar o ambiente, escolher os móveis e transmitir a sua personalidade. Confira:
Tenha sempre um coringa
Para evitar bagunça e acúmulo de itens sem uso, você precisa começar a desapegar de alguns móveis e adornos e manter no cômodo apenas o que será necessário para o dia a dia. Isso vai te ajudar a tem um ambiente mais agradável, confortável e otimizado.
Quem acredita na influência das cores sobre a energia do ambiente, está mais do que nunca certo. Evite cores muito quentes ou energéticas no quarto ou em ambientes de descanso e deixe esses tons para os espaços que você vai utilizar para despertar a criatividade.
Entretanto, se você gosta de espaços mais coloridos, pode manter pontos de cor na decoração com travesseiros, almofadas, quadros e objetos que podem ser facilmente trocados. Isso vai deixar mais fácil de repaginar o ambiente no futuro.
Com as metragens dos apartamentos diminuindo cada vez mais, é muito importante investir na multifuncionalidade dos cômodos. Móveis que podem ser reutilizados são sempre uma boa pedida. Banquinhos ou pufes que podem virar mesas de centro são sempre uma boa dica.
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