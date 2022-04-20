Como reformar a casa e deixá-la com a sua cara

Tenha sempre um coringa

Para evitar bagunça e acúmulo de itens sem uso, você precisa começar a desapegar de alguns móveis e adornos e manter no cômodo apenas o que será necessário para o dia a dia. Isso vai te ajudar a tem um ambiente mais agradável, confortável e otimizado.

Quem acredita na influência das cores sobre a energia do ambiente, está mais do que nunca certo. Evite cores muito quentes ou energéticas no quarto ou em ambientes de descanso e deixe esses tons para os espaços que você vai utilizar para despertar a criatividade.

Entretanto, se você gosta de espaços mais coloridos, pode manter pontos de cor na decoração com travesseiros, almofadas, quadros e objetos que podem ser facilmente trocados. Isso vai deixar mais fácil de repaginar o ambiente no futuro.