Comida saudável, shows de Guarapari e outras dicas da Aline Approves para o Clube A Gazeta

Ivete Sangalo usou looks exclusivos da Versace para gravação de seu DVD. Crédito: Reprodução/Instagram

Verão, sol, água de coco e muito calor! Esse é o Verão no Espírito Santo. Se identificou e está querendo dicas para aproveitar a estação de diferentes formas? Hoje tem! Tem dicas de comida, passeio, atividade física, show e até pra manter a depilação em dia.



Aliás, quero começar dando um grande olá! Meu nome é Aline Dias, sou do blog Aline Approves e, a partir de hoje, vou aparecer por aqui para dar para você, assinante do Clube A Gazeta, dicas exclusivas de experiências bem bacanas com parceiros do Clube, utilizando descontos que só a gente que é VIP possui!

Verão pede comidas leves e nada melhor do que curtir uma salada saborosa e ter diversas opções de complementos disponíveis para deixá-la mais gostosa e colorida. A La Vitta Saladeria, que tem oito unidades espalhadas pelo Estado, dá 15% de desconto no valor da salada, sem limitar ingredientes. Assim é fácil manter a alimentação saudável e ainda perder uns quilinhos que ficaram após as ceias de fim de ano. Fui até a unidade de Jardim da Penha na semana passada e pedi uma bem coloridona, que me deixou muito satisfeita. Lá, tudo é muito fresco! Dica: o frango ao curry e a banana selada no óleo de coco são opções indispensáveis. Experimente! Clique e confira as regras de utilização.

Guarapari sempre é um ótimo destino no verão, principalmente para quem curte as praias lindas do litoral (são mais de 50, viu?), um incrível pôr do sol e uma deliciosa moqueca com os pés na areia. E para os micareteiros de plantão, no dia 20 de janeiro, acontece o Guarafest, festa que este ano terá Ivete Sangalo, Tomate, Dilsinho e convidados. E o Clube A Gazeta dá 60% de desconto na compra de ingressos e ainda vai sortear um par deles para os fãs da rainha da Bahia! É só entrar na área de assinantes e procurar o banner para se inscrever no sorteio. Já tá valendo, viu? Clique e adquira seu ingresso!

Que tal juntar um grupo de amigos e fazer um passeio de lancha pela Ilha de Vitória? Assinantes têm 20% de desconto na Poltrona 1 Turismo em um passeio com duração de cinco horas. É a Lancha Vip! Você pode reunir até 14 pessoas nessa aventura e ainda ganhar um kit churrasco. Já pode começar a mandar mensagem para os friends e, se não tem meu número, pode mandar o convite por e-mail, viu? Clique e saiba como aproveitar. :)

Aos moradores de Jardim Camburi, meu bairro amado: sabia que tem uma Posé disponível para você aí na região? Quem quiser fazer uma depilação expressa, sem hora marcada, ou design de sobrancelhas, a unidade dá 15% de desconto aos assinantes em todos os serviços disponíveis. Ah! E é em todos os dias, até fim de semana, seja para homem ou mulher. Eu acho o método deles com cera quente menos doloroso e bem bacana. Fica a dica! Saiba mais no nosso site.

Já pensou em fazer uma assessoria esportiva e desenvolver seu corpo em um exercício funcional? Essa é a proposta da O2 Fit: promover qualidade de vida e bem-estar através da atividade física que, com eles, é adequada a sua necessidade. E se você quer um incentivo pra sair do ócio, os assinantes da A Gazeta têm 15% de desconto em qualquer plano de assessoria, pra você e um acompanhante. Ou seja, dá preguiça fazer sozinho? Leva o esposo/filho/amigo com você! Saiba mais sobre o desconto.

Acesse clube.agazeta.com.br e conheça todos os parceiros e regras de utilização dos benefícios.

Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube e aproveitar descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.

*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

Este vídeo pode te interessar





A Gazeta integra o Saiba mais