Clube realiza mais um evento exclusivo para assinantes com chopp, música e petiscos

Em parceria com a M.Gerais, o Clube A Gazeta realiza mais uma experiência exclusiva para assinantes, o Chopp Clube M.Gerais. Um evento para a família com chopp artesanal da Cervejaria Barba Ruiva, petiscos da chef Fernanda Steffel e música ao vivo. Além disso, os assinantes poderão realizar test drive da Land Rover e participar de sorteios.

Você sabia que uma pessoa é considerada emocionalmente inteligente quando consegue identificar com facilidade suas emoções? Essas e outras informações estão no livro "Deixe para trás o que não te leva pra frente", do palestrante Fábio Flores, Master em Programação Neolinguística e Coach, com certificação internacional.

Ah o Verão... Estação mais quente e que pede momentos especiais de diversão e lazer com a família e com os amigos. E indo ao encontro desse período de integração e de alegria, sem esquecer as altas temperaturas, nada melhor que poder desfrutar aquele açaí, ou um frozen iogurte junto com um maravilhoso self-service de frutas.

Então, vá lá e aproveita que assinantes têm 15% de desconto no self-service.

Poder aproveitar a culinária capixaba junto com a gastronomia brasileira e, também, curtir um dos nossos belos cartões postais. Esse é o cenário de quem vai ao Pole Bar e Restaurante, localizado na Curva da Jurema.

O local está todo preparado para receber bem os banhistas e os visitantes, tendo área coberta e opções “pé na areia”. Assinantes têm 15% de desconto no valor total da conta.

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