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Live Shop

Clube A Gazeta realiza mais uma Live com descontos em semijoias

Um evento online na noite desta quarta-feira, repleto de oportunidades para os amantes de semijoias, apresentado por Bianka Boldrini.

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 15:32

Públicado em 

06 dez 2023 às 15:32
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Alguns dos produtos que serão apresentados na Live Shop Crédito: Mônica Quinha
No dia 6 de dezembro, quarta-feira, haverá uma transmissão ao vivo de compras com descontos em semijoias. A loja Mônica Quinha e o Clube A Gazeta se uniram para trazer uma seleção exclusiva de descontos de até 70% em semijoias.
A apresentação será feita por Bianka Boldrini, conhecida como a rainha das lives. Durante a transmissão, os espectadores poderão conferir as últimas tendências e interagir ao vivo.
A proposta é oferecer uma experiência de compras conveniente e acessível, onde os espectadores poderão ver de perto cada detalhe das peças e aproveitar ofertas exclusivas disponíveis apenas durante o evento.
A live está marcada para começar às 19:30 do dia 6 de dezembro e é uma ótima oportunidade para renovar sua coleção de acessórios ou encontrar presentes especiais para as festas de fim de ano.
Para assistir ao vivo, clique no botão a seguir e inscreva-se para ser notificado na hora.
Não perca a chance de aproveitar descontos incríveis, interagir com especialistas e se envolver com o carisma de Bianka Boldrini nesta noite de estilo e oportunidades!

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