Clube A Gazeta realiza mais uma Live com descontos em semijoias

Alguns dos produtos que serão apresentados na Live Shop Crédito: Mônica Quinha

No dia 6 de dezembro, quarta-feira, haverá uma transmissão ao vivo de compras com descontos em semijoias. A loja Mônica Quinha e o Clube A Gazeta se uniram para trazer uma seleção exclusiva de descontos de até 70% em semijoias.

A apresentação será feita por Bianka Boldrini, conhecida como a rainha das lives. Durante a transmissão, os espectadores poderão conferir as últimas tendências e interagir ao vivo.

A proposta é oferecer uma experiência de compras conveniente e acessível, onde os espectadores poderão ver de perto cada detalhe das peças e aproveitar ofertas exclusivas disponíveis apenas durante o evento.

A live está marcada para começar às 19:30 do dia 6 de dezembro e é uma ótima oportunidade para renovar sua coleção de acessórios ou encontrar presentes especiais para as festas de fim de ano.

Para assistir ao vivo, clique no botão a seguir e inscreva-se para ser notificado na hora.