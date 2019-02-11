Clube A Gazeta lança nova edição da revista com benefícios para assinantes

Para os assinantes não ficarem por fora das vantagens exclusivas a que têm direito, o Clube A Gazeta publicou no último domingo (10) a nova edição da Revista do Clube. O material impresso veio encartado no jornal A Gazeta com informações sobre os descontos em mais de 80 parceiros, como também disponível na versão digital do jornal.



O Clube A Gazeta conta com benefícios em áreas como gastronomia, beleza, educação, bem-estar, entretenimento e outros serviços. Para aproveitar, basta acessar o site clube.agazeta.com.br e emitir o cartão do Clube em nome do titular da assinatura. Depois é só apresentar o cartão salvo no celular ao parceiro e utilizar o benefício.

Confira abaixo a nova edição da Revista do Clube:

Gostou dos benefícios e exclusividades do Clube A Gazeta, mas ainda não é assinante? Escolha o plano mais adequado para você ou aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube*. Além disso, tenha também acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.

*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

