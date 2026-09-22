Cheiro de primavera: descubra as fragrâncias que serão tendência na estação

Mais do que seguir uma lista de notas consideradas tendência, vale observar quais famílias olfativas combinam com o seu gosto e com a forma como você pretende usar a fragrância.





Para os que querem transmitir uma sensação de frescor no dia a dia, cítricos, frutas aquosas, florais leves e notas verdes são as opções ideais e que devem ser priorizadas. Para quem prefere algo mais marcante, combinações de flores com madeiras, musk ou frutas podem oferecer maior profundidade sem necessariamente resultar em um perfume pesado, sendo opções viáveis.





O mesmo perfume pode evoluir de maneira diferente em cada pessoa por conta da interação entre a composição e a fragrância diretamente na pele. Além disso, a primeira impressão não representa necessariamente o aroma que permanecerá depois de algumas horas, então não se deixe levar apenas pelo cheiro da primeira espirrada.





A primavera pode até ter algumas tendências olfativas, mas não precisa ter um cheiro único. E talvez a melhor tendência seja justamente encontrar um aroma que tenha a ver com você e com a sensação que quer levar para os dias mais quentes. Com isso, confira algumas das notas e combinações que prometem marcar a primavera.