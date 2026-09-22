Cheiro de primavera: descubra as fragrâncias que serão tendência na estação

Já percebeu como algumas épocas do ano parecem ter um cheiro próprio?
A primavera traz de volta dias mais quentes, flores aparecendo por todos os lados, sensação de mudança no ar e essa sensação de transformação também chega na perfumaria. Com a mudança de temperaturas, fragrâncias mais leves, frescas e luminosas costumam ganhar espaço, mas as tendências de 2026 mostram que isso não significa ficar preso apenas aos perfumes tradicionais.
Neste ano, a ideia do mundo da perfumaria é criar fragrâncias que transmitam frescor sem necessariamente serem simples ou excessivamente suaves. E ao invés de escolherem um único aroma para todas as ocasiões, consumidores estão cada vez mais abertos a alternar cheiros conforme o momento, combinar diferentes produtos e experimentar famílias olfativas que fogem do tradicional.
Mais do que seguir uma lista de notas consideradas tendência, vale observar quais famílias olfativas combinam com o seu gosto e com a forma como você pretende usar a fragrância.
Para os que querem transmitir uma sensação de frescor no dia a dia, cítricos, frutas aquosas, florais leves e notas verdes são as opções ideais e que devem ser priorizadas. Para quem prefere algo mais marcante, combinações de flores com madeiras, musk ou frutas podem oferecer maior profundidade sem necessariamente resultar em um perfume pesado, sendo opções viáveis.
O mesmo perfume pode evoluir de maneira diferente em cada pessoa por conta da interação entre a composição e a fragrância diretamente na pele. Além disso, a primeira impressão não representa necessariamente o aroma que permanecerá depois de algumas horas, então não se deixe levar apenas pelo cheiro da primeira espirrada.
A primavera pode até ter algumas tendências olfativas, mas não precisa ter um cheiro único. E talvez a melhor tendência seja justamente encontrar um aroma que tenha a ver com você e com a sensação que quer levar para os dias mais quentes. Com isso, confira algumas das notas e combinações que prometem marcar a primavera.
Quando se pensa em um aroma refrescante, é difícil não lembrar de frutas cítricas. Limão, bergamota, mandarina, laranja e grapefruit são algumas das notas que continuam associadas às fragrâncias mais frescas e luminosas.
Neste ano, os cítricos permanecem entre as principais escolhas, mas podem aparecer combinados com frutas, flores e notas verdes. Essa mistura ajuda a criar perfumes que passam uma sensação de frescor sem necessariamente ter um perfil extremamente simples de uma colônia cítrica tradicional.
Dentre os cítricos, a bergamota merece atenção especial. Com características cítricas e ao mesmo tempo aromáticas, ela consegue funcionar tanto na abertura de uma fragrância quanto em composições mais complexas. Por isso, aparece com frequência em perfumes que procuram equilibrar frescor e sofisticação.
The Blend Bourbon Eau de Parfum 100ml
Lily Eau de Parfum Nova Versão 30ml
Botica 214 Golden Gardênia Eau De Parfum 75ml
Botica 214 Arabian Oasis Fougère Ambarado Eau De Parfum 90ml
A primavera também deve ser marcada por frutas, mas não necessariamente pelos aromas extremamente doces. Pera, pêssego, melão, melancia, grapefruit e algumas frutas vermelhas aparecem entre as tendências para 2026.
As tendências deste ano buscam frutas que transmitam uma sensação suculenta e fresca. Pera e pêssego, por exemplo, resgatam um lado mais macio e confortável à composição, enquanto melão e melancia remetem a uma sensação mais aquosa e refrescante.
Essa tendência também ajuda a explicar o por que os chamados aromas frutados continuam tão populares. Pois eles trazem uma sensação jovial e descontraída sem necessariamente resultar em um perfume excessivamente adocicado.
Floratta Red Passion Eau De Parfum 75ml
Colônia Infantil Sophie Candy 100ml
Coffee Woman Duo Oriental Amadeirado Desodorante Colônia 100ml
Liz Sublime Desodorante Colônia 100ml
Flores e primavera praticamente caminham juntas, mas os florais de 2026 estão longe de se resumir às composições tradicionais. Rosas, violetas, lavanda e outras flores continuam presentes, mas aparecem em combinações com elementos verdes, cítricos, amadeirados e até frutados.
Mas, ao invés de uma fragrância dominada por uma única flor, a composição pode utilizar diferentes elementos para criar um aroma mais fresco, transparente ou até levemente terroso.
A rosa, por exemplo, aparece novamente com força, enquanto violetas e lavanda ganham versões mais modernas. Esse movimento amplia as possibilidades para quem gosta de perfumes florais, mas procura fugir daquela ideia de fragrância excessivamente doce ou tradicional.
Outra tendência que traduz bem a ideia de natureza despertando, são as notas verdes. Elas procuram reproduzir sensações associadas a folhas, ervas, caules e vegetação recém-cortada. Sendo uma alternativa interessante para quem gosta de perfumes frescos, mas não quer necessariamente um aroma cítrico.
Algumas composições contém notas herbais e verdes para criar perfumes que remetem a jardins, folhas e ambientes naturais, além do vetiver, manjericão, menta e folhas, que aparecem em diferentes modelos, muitas vezes combinados com flores ou frutas.
Floratta Rose Sucrée Eau De Parfum 75ml
Floratta Rose Desodorante Colônia 75ml
Elysée Blanc Eau de Parfum 50ml
The Blend Cardamom Eau de Parfum 100ml
Por fim, pode parecer estranho falar de madeiras quando o assunto é primavera, mas elas continuam tendo espaço nesta estação.
Em vez de dominar a composição com acordes muito densos, algumas fragrâncias utilizam madeiras mais suaves para dar estrutura aos perfumes florais, cítricos e frutados. Sândalo e cedro, por exemplo, podem acrescentar uma sensação cremosa ou amadeirada sem eliminar a leveza da composição.
Essa combinação é uma das formas de deixar um perfume fresco mais interessante e duradouro, equilibrando notas leves com uma base que permanece na pele.
Botica 214 African Sunrise Fougére Amadeirado Eau De Parfum 90ml
Coffee Man Seduction Oriental Amadeirado Desodorante Colônia 100ml
Malbec Magnetic Desodorante Colônia 100ml
The Blend Eau de Parfum 100ml
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