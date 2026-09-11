Do chá verde ao vetiver: como as notas olfativas constroem a personalidade de um perfume

Essa combinação de características diferentes pode ser percebida em fragrâncias que exploram o chá verde como parte de sua construção olfativa. “O interesse de uma composição está justamente na possibilidade de criar equilíbrio entre características diferentes. No caso do Club de Nuit Élite, o frescor do chá verde e da bergamota encontra o lado frutado da maçã e a presença das pimentas. Essa combinação cria uma abertura vibrante, sem que uma característica anule a outra”, explica Aahant Singh.