Carteira de motorista, descontos em shows e novos parceiros no Clube

Sou Virginia Pelles (@virginia.pelles) e só posso dizer que se eu não for a assinante mais empolgada que o Clube tem, desconheço que possa ser! Além de todas as experiências e vantagens, ainda participei como palestrante de um evento para assinantes incrível e já quero fazer mais.



EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO E NO SERVIÇO

Atire a primeira pedra quem nunca deu ou levou uma raladinha na pintura do carro. E depois para achar uma oficina de confiança é difícil, né. O carro da minha família é escuro e logo aparece o riscadinho. Fui à Renova Serviços Automotivos e fiz um serviço em uma porta que estava com a pintura comprometida, além disso a lente do farol estava embaçada e não aguentava mais um barulho chato que “saía” da frente. Que atendimento! Excelência nos serviços prestados, qualidade e uma avaliação diferenciada que me deixaram surpresa. Fiquei encantada com o cuidado. Eles possuem uma técnica de polimento geral com etapas e processos diferenciados, resultando na revitalização do brilho original da pintura do veículo, pois eles têm o cuidado desde a produção das tintas de acordo com a cor original do veículo até a secagem. Com tudo isso, eu garanti a alegria do maridão! Vale a pena agendar uma visitinha, seu veículo agradece.

Já adorei essa novidade que soube em primeira mão (agora vocês já sabem também, porque todas as informações estão no site do Clube): o Clube tem um novo parceiro que é diferente de tudo o que a gente tem aqui no ES. É o Gustus Sport Bar. Com uma pegada de bares americanos, onde você vai curtir com os amigos, mas também acompanha a agenda esportiva de campeonatos de diferentes modalidades de esporte, o espaço é enorme, com várias tv’s, telão, tem programação de música ao vivo e promoções que também beneficiam todos nós, assinantes. Fica em Vila Velha. Já estou organizando minha galera (convenhamos, quatro filhos exige toda uma logística) pra experimentar. Conto pra vocês!

Eu já estava doida procurando um lugar diferente, com um clima relaxante para curtir aquele almoço em família e sair um pouco da rotina. E aí, vem o Clube com mais essa novidade: o Do Papa Gourmet acaba de entrar para o seleto rol de parceiros com benefícios que já deixam a gente na ansiedade de mostrar nosso cartão do Clube e aproveitar os privilégios de assinante. A localização é um deslumbre! O restaurante fica na Praça do Papa e tem aquela vista lindíssima da baía de Vitória, Convento da Penha e um dos cartões postais do nosso estado. Funciona de terça a domingo, no horário de almoço.

Vai tirar habilitação ou alterar a categoria? Faça como eu: corra no site do Clube e veja que a CFC Planeta tem vantagens para você. Ano que vem é hora de Sara e Rebeca (minhas gêmeas) passarem por mais essa etapa e, com certeza, uma escola com mais de 50 anos no mercado, com o ideal de sempre formar e atualizar condutores conscientes com uma boa prática no trânsito será nossa opção. Além disso, dependentes de assinantes também têm 20% desconto. Na CFC Planeta, além de retirar a primeira habilitação, também é possível fazer reciclagem para habilitados e condutor infrator e até mesmo adicionar categoria A ou B. Apenas para lembrar mesmo: os descontos não são aplicados sob as taxas do DETRAN.

Após quase 4 anos distante dos palcos, o grupo Los Hermanos vai matar as saudades e reencontrar fãs e amigos. O quarteto seguirá 2019 em turnê internacional até o segundo semestre, quando se apresentarão nas principais capitais do Brasil, inclusive Vitória. Já era de se esperar que o Clube preparasse algo especial pra gente, né? Eu já estou participando da promoção para concorrer a pares de ingressos e tem também desconto de 50% para comprar o seu e de um acompanhante. É um daqueles shows que vai ficar na memória e quem é fã não pode perder.

E sabia que o grupo lançou uma nova música? Depois de 14 anos, o Los Hermanos divulgou "Corre Corre", nova canção do repertório da banda. Confira:

E tem mais shows com vantagens do Clube! SOJA é uma banda de reggae residente em Virgínia, Washington D.C formada em 1997. O grupo que possui seis álbuns de estúdio lançados desembarca em Vitória para um show no Ginásio Álvares Cabral, dia 12 de maio. O Clube está premiando assinantes com ingressos, através de concurso cultural no site. É só responder: Qual é o som que você mais curte do SOJA e por quê? Clique e participe

Acesse o Clube A Gazeta e conheça todos os parceiros e regras de utilização dos benefícios.

Gostou dos benefícios e exclusividades do Clube A Gazeta, mas ainda não é assinante? Escolha o plano mais adequado para você ou aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube*. Além disso, tem também acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.

