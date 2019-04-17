Clube A Gazeta
Carteira de motorista, descontos em shows e novos parceiros no Clube

Gustus Sport Bar e Do Papa Gourmet com benefícios para assinantes

Vitória
Publicado em 17/04/2019 às 18h24
Atualizado em 06/10/2019 às 14h58
Ribs Style, do Gustus Sport Bar. Crédito: Divulgação
Sou Virginia Pelles (@virginia.pelles) e só posso dizer que se eu não for a assinante mais empolgada que o Clube tem, desconheço que possa ser! Além de todas as experiências e vantagens, ainda participei como palestrante de um evento para assinantes incrível e já quero fazer mais.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO E NO SERVIÇO

Atire a primeira pedra quem nunca deu ou levou uma raladinha na pintura do carro. E depois para achar uma oficina de confiança é difícil, né. O carro da minha família é escuro e logo aparece o riscadinho. Fui à Renova Serviços Automotivos e fiz um serviço em uma porta que estava com a pintura comprometida, além disso a lente do farol estava embaçada e não aguentava mais um barulho chato que “saía” da frente. Que atendimento! Excelência nos serviços prestados, qualidade e uma avaliação diferenciada que me deixaram surpresa. Fiquei encantada com o cuidado. Eles possuem uma técnica de polimento geral com etapas e processos diferenciados, resultando na revitalização do brilho original da pintura do veículo, pois eles têm o cuidado desde a produção das tintas de acordo com a cor original do veículo até a secagem. Com tudo isso, eu garanti a alegria do maridão! Vale a pena agendar uma visitinha, seu veículo agradece.

NOVO PARCEIRO: GUSTUS SPORT BAR

Já adorei essa novidade que soube em primeira mão (agora vocês já sabem também, porque todas as informações estão no site do Clube): o Clube tem um novo parceiro que é diferente de tudo o que a gente tem aqui no ES. É o Gustus Sport Bar. Com uma pegada de bares americanos, onde você vai curtir com os amigos, mas também acompanha a agenda esportiva de campeonatos de diferentes modalidades de esporte, o espaço é enorme, com várias tv’s, telão, tem programação de música ao vivo e promoções que também beneficiam todos nós, assinantes. Fica em Vila Velha. Já estou organizando minha galera (convenhamos, quatro filhos exige toda uma logística) pra experimentar. Conto pra vocês!

MAIS NOVIDADE: DO PAPA GOURMET

Eu já estava doida procurando um lugar diferente, com um clima relaxante para curtir aquele almoço em família e sair um pouco da rotina. E aí, vem o Clube com mais essa novidade: o Do Papa Gourmet acaba de entrar para o seleto rol de parceiros com benefícios que já deixam a gente na ansiedade de mostrar nosso cartão do Clube e aproveitar os privilégios de assinante. A localização é um deslumbre! O restaurante fica na Praça do Papa e tem aquela vista lindíssima da baía de Vitória, Convento da Penha e um dos cartões postais do nosso estado. Funciona de terça a domingo, no horário de almoço.

MOTORISTAS CONSCIENTES

Vai tirar habilitação ou alterar a categoria? Faça como eu: corra no site do Clube e veja que a CFC Planeta tem vantagens para você. Ano que vem é hora de Sara e Rebeca (minhas gêmeas) passarem por mais essa etapa e, com certeza, uma escola com mais de 50 anos no mercado, com o ideal de sempre formar e atualizar condutores conscientes com uma boa prática no trânsito será nossa opção. Além disso, dependentes de assinantes também têm 20% desconto. Na CFC Planeta, além de retirar a primeira habilitação, também é possível fazer reciclagem para habilitados e condutor infrator e até mesmo adicionar categoria A ou B. Apenas para lembrar mesmo: os descontos não são aplicados sob as taxas do DETRAN.

LOS HERMANOS VOLTAM AOS PALCOS

Após quase 4 anos distante dos palcos, o grupo Los Hermanos vai matar as saudades e reencontrar fãs e amigos. O quarteto seguirá 2019 em turnê internacional até o segundo semestre, quando se apresentarão nas principais capitais do Brasil, inclusive Vitória. Já era de se esperar que o Clube preparasse algo especial pra gente, né? Eu já estou participando da promoção para concorrer a pares de ingressos e tem também desconto de 50% para comprar o seu e de um acompanhante. É um daqueles shows que vai ficar na memória e quem é fã não pode perder.

E sabia que o grupo lançou uma nova música? Depois de 14 anos, o Los Hermanos divulgou "Corre Corre", nova canção do repertório da banda. Confira: 

  

O REGGAE DE SOJA EM VITÓRIA

E tem mais shows com vantagens do Clube! SOJA é uma banda de reggae residente em Virgínia, Washington D.C formada em 1997. O grupo que possui seis álbuns de estúdio lançados desembarca em Vitória para um show no Ginásio Álvares Cabral, dia 12 de maio. O Clube está premiando assinantes com ingressos, através de concurso cultural no site. É só responder: Qual é o som que você mais curte do SOJA e por quê? Clique e participe

