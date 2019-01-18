Carnaval, educação, gastronomia e beleza são destaques do Clube A Gazeta com Mayara Rímolo

. Crédito: Mayara Rímolo / @mayararimolo

Já chegamos na segunda quinzena de janeiro, mas as dicas focadas nesse recomeço que a virada de ano inspira estão a todo vapor. Hoje vamos falar de carnaval, educação, gastronomia e beleza.



Antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar. Sou Mayara Rímolo, consultora de estilo, e você pode me acompanhar pelo Instagram também. Estou aqui para ajudar você, assinante do Clube A Gazeta, a curtir todas as vantagens oferecidas da melhor maneira possível.

Engana-se quem acha que os cuidados com a pele devem ser pausados durante o verão. Existem procedimentos que são, inclusive, muito bem recomendados nesta época do ano. A limpeza de pele, por exemplo, encaixa-se perfeitamente nesse momento, pois sabemos que o suor e a oleosidade mais que dobram e, consequentemente, cravos, espinhas e poros entupidos se tornam comuns.

Aproveitei o desconto de 15% nos serviços de estética da Clínica Excelência, que fica na Praia do Canto, para fazer uma ótima limpeza de pele. Além do atendimento cuidadoso, os produtos utilizados são excelentes e a técnica da esteticista, obviamente, acompanha toda essa qualidade. A sensação de pele limpa, cuidada e hidratada é sensacional. Agora sim, estou pronta para a maratona de dias quentes. Clique e saiba mais.

Já se preparou para o carnaval? Se ainda não, aproveite para garantir com desconto os seus dias de folia no Carnaval de Vítória que tem dado um show. Assinantes do Clube têm descontos exclusivos nos Camarotes Vix e Roda de Boteco .

O Camarote Vix é um dos mais tradicionais e conta com a localização superprivilegiada, ao lado do recuo da bateria, para você sentir de pertinho toda a emoção da sua escola preferida. Saiba mais sobre o desconto no Camarote Vix.

Já o Roda de Boteco entra na comemoração dos 15 anos do festival e oferece uma estrutura incrível para curtir o agito regado a bons drinks e petiscos de boteco. Tudo do jeito que os amantes do evento já conhecem e amam. Saiba mais sobre o desconto no Roda de Boteco.

Deixando a agitação um pouco de lado, sabemos que o momento para ingressar no mundo acadêmico é esse. Tire os planos do papel e garanta a sua vaga na faculdade Estácio com 40% de desconto para novos alunos nas mensalidades durante todo o curso. Esse descontão é válido para graduação e pós-graduação. Imperdível! Saiba sobre o benefício.

Mesmo que o clima esteja pra lá de quente, dispensar aquele cafezinho não está nos planos de um bom capixaba, estou certa?

O Caffè Lorezon, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, tem um cardápio incrível que envolve a preparação de cafés especiais, chás, bebidas refrescantes e, claro, lanches saborosos e clássicos para acompanhar.

Para atender aos amantes da companhia da sua bebida predileta, indico os combinados que já vêm com refeições pré-montadas, muito harmônicas e que satisfazem todos os gostos (e todo tamanho de fome). Assinantes do Clube têm 20% de desconto no valor total da conta. Clique e confira as condições.

Ainda pensando nas resoluções de ano novo, certamente muita gente colocou na listinha estudar um novo idioma. E para dar aquela mãozinha, o Clube A Gazeta disponibiliza 35% de desconto no valor das parcelas dos cursos de inglês e espanhol na Yes! Idiomas. Acabaram as desculpas. Saiba mais sobre o desconto.

