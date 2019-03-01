Camisetas para torcer, clube de vinhos, corrida com muita alegria e mais destaques do Clube A Gazeta

Oi! Sou Aline Zanardo, do @rockthistown, e trouxe dicas para você aproveitar seus privilégios do Clube em ocasiões diversas. Opções não faltam!



UMA OUTRA VIBE

A Corrida das Cores foi criada para ser uma experiência única, onde o principal objetivo não é chegar primeiro, mas movimentar o corpo e se divertir com os amigos e a família. A edição 2019 em Vitória vai acontecer dia 24/03, na Praça do Papa, com percurso de 5 km. O Clube dá desconto de 50% nas inscrições e ainda dá para concorrer a cortesias. Está com o treino em dia? ;)

Se você acompanha minha rotina no blog ou no Instagram, já percebeu que não fico parada por muito tempo em um mesmo lugar. E para contar para meus seguidores o melhor do ES para diversão, entretenimento e gastronomia, tem dias que o cansaço bate e nada melhor que descansar os pezinhos nas mãos de quem entende. Eu, que não perco uma boa vantagem, aproveito meus 20% de desconto na GFN Podologia, que fica localizada na Praia do Canto. Toda a equipe é extremamente atenciosa e só de chegar lá já parece que tudo está melhor.

Os campeonatos esportivos começaram e para quem é apaixonado por futebol e rugby a dica é a RetroMania. Com camisas de times estilo vintage une qualidade a satisfação dos clientes. Eu tenho uma camisa da marca, escolhi do time de rugby da Irlanda e sempre uso na época de Saint Patrick’s Day, que inclusive está chegando, é dia 17 de março. Assinantes têm 20% de desconto nos quiosques que ficam no Shopping Vila Velha e no Shopping Vitória.

Comer bem e em companhia: essa é a proposta do clube Eat Together. Você recebe em casa vinhos harmonizados com aperitivos e pratos para aproveitar com quem desejar. Existem diversos planos para você escolher de acordo com seu perfil de consumo. Para os que preferem vinho, tem a opção de seleções de tinto ou branco; o Beer Matches atende que prefere degustar cervejas; e se você tem um paladar mais complexo, o plano Matches vai trazer ainda mais riqueza à experiência. O melhor de tudo é que você, assinante, tem 15% de desconto na assinatura. Acesse o site eattogether.com.br

Seu filho é curioso e gosta de tecnologia? Você precisa conhecer a Ctrl Play, uma escola de programação e robótica voltada para crianças e adolescentes entre 07 a 17 anos. Os cursos ensinam programação por meio de ferramentas lúdicas e educativas. Com essa metodologia os alunos aprendem a criar games, aplicativos, sites e até robôs. O objetivo é dar poder para as crianças se tornarem criadoras de tecnologia e estarem preparadas para um mundo digital, além de desenvolver um forte raciocínio lógico e despertar a criatividade. Se interessou? Assinantes têm 17% de desconto na mensalidade.

Acesse clube.agazeta.com.br e conheça todos os parceiros e regras de utilização dos benefícios.

Gostou dos benefícios e exclusividades do Clube A Gazeta, mas ainda não é assinante? Escolha o plano mais adequado para você ou aproveite o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube*. Além disso, tem também acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.

*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

