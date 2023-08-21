5 livros de ficção científica que previram o futuro

Uma das principais características da ficção científica é marcada pelo fato dela nos desafiar a pensar em possíveis futuros distantes. Muitos autores do gênero foram capazes de antecipar eventos, inovações e avanços tecnológicos que se tornaram realidade décadas ou até mesmo séculos após suas obras serem escritas. O que na época de lançamento desses livros foi considerado impossível ou improvável, hoje está presente em nosso dia a dia — como a internet, os smartphones, os carros autônomos, a inteligência artificial e muitas outras tecnologias.
Além disso, a ficção científica também é uma fonte de inspiração e reflexão acerca das implicações éticas, sociais e políticas que podem surgir com as tecnologias emergentes e as mudanças na sociedade, desafiando estudiosos a se debruçarem sobre tais temáticas e pensarem nas melhores práticas e diretrizes para o ser humano se relacionar com essas inovações — afinal, são nossas criações.
Curiosamente, isso também foi feito pelo escritor Isaac Asimov em 1950, quando abordou a relação entre robôs e seres humanos em sua obra Eu, Robô. Antes mesmo dessa preocupação se tornar uma questão importante na discussão pública, Asimov criou as famosas "Três Leis da Robótica", que estabelecem diretrizes éticas para a interação entre robôs e humanos. Essas leis inspiraram muitos debates sobre a relação entre tecnologia e ética, tornando-se uma referência para as discussões contemporâneas sobre robótica e inteligência artificial.
Confira abaixo outros livros que anteciparam acontecimentos da história da humanidade:
01
Frankenstein, de Mary Shelley
Um clássico da ficção científica, a obra conta a história de um ser criado a partir da junção de tecidos mortos de outras pessoas, uma ideia até então improvável para 1818. No entanto, com o avanço da medicina nas décadas seguintes, técnicas como o transplante de órgãos e pele se tornaram possíveis. O livro de Mary Shelley continua sendo uma obra impactante, que levanta importantes questões éticas sobre a criação de vida e a responsabilidade do cientista em relação às suas invenções. Disponível no Skeelo em audiobook.
02
1984, de George Orwell
O enredo da obra antecipou o surgimento da vigilância em massa, promovida na ficção por um dos personagens centrais: o Big Brother. Na história, o Grande Irmão se torna praticamente uma entidade, observando tudo e todos com a ajuda das teletelas, espalhadas em lugares públicos e dentro dos lares. A visão sombria apresentada por Orwell alerta para os perigos da vigilância excessiva e da perda de privacidade na sociedade. Disponível no Skeelo em e-book e audiobook.
03
Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley
Publicado em 1932, é considerado um romance perturbador ao descrever um futuro alternativo no qual as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e psicologicamente a viver em harmonia, mantendo a ordem e a moral em uma sociedade organizada por castas. A obra antecipa o uso de pílulas que estimulam o humor, tecnologias reprodutivas e os problemas da superpopulação. Huxley desperta a atenção para as consequências da busca por uma vida perfeita através do uso da tecnologia e dos excessos do capitalismo. A obra continua impactando a literatura distópica. Disponível no Skeelo em e-book e audiobook.
04
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury
O romance de Bradbury antecipa a censura em um mundo onde os livros são proibidos e queimados. Além disso, TVs e fones portáteis são retratados na sociedade distópica apresentada pelo autor. Disponível no Skeelo em e-book e audiobook.
05
2001: Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke
A obra apresentou uma visão futurista em que a humanidade teria dominado a tecnologia de viagens espaciais, criado inteligências artificiais avançadas e desenvolvido um sistema de comunicação global. A história também previu o uso de estações espaciais, videochamadas, leitores de notícias eletrônicos e outras tecnologias comuns nos dias de hoje. Disponível no Skeelo em e-book.
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