5 livros de ficção científica que previram o futuro

01

Frankenstein, de Mary Shelley

Um clássico da ficção científica, a obra conta a história de um ser criado a partir da junção de tecidos mortos de outras pessoas, uma ideia até então improvável para 1818. No entanto, com o avanço da medicina nas décadas seguintes, técnicas como o transplante de órgãos e pele se tornaram possíveis. O livro de Mary Shelley continua sendo uma obra impactante, que levanta importantes questões éticas sobre a criação de vida e a responsabilidade do cientista em relação às suas invenções. Disponível no Skeelo em audiobook.

02

1984, de George Orwell

O enredo da obra antecipou o surgimento da vigilância em massa, promovida na ficção por um dos personagens centrais: o Big Brother. Na história, o Grande Irmão se torna praticamente uma entidade, observando tudo e todos com a ajuda das teletelas, espalhadas em lugares públicos e dentro dos lares. A visão sombria apresentada por Orwell alerta para os perigos da vigilância excessiva e da perda de privacidade na sociedade. Disponível no Skeelo em e-book e audiobook.

03

Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley

Publicado em 1932, é considerado um romance perturbador ao descrever um futuro alternativo no qual as pessoas são pré-condicionadas biologicamente e psicologicamente a viver em harmonia, mantendo a ordem e a moral em uma sociedade organizada por castas. A obra antecipa o uso de pílulas que estimulam o humor, tecnologias reprodutivas e os problemas da superpopulação. Huxley desperta a atenção para as consequências da busca por uma vida perfeita através do uso da tecnologia e dos excessos do capitalismo. A obra continua impactando a literatura distópica. Disponível no Skeelo em e-book e audiobook.

04

Fahrenheit 451, de Ray Bradbury

O romance de Bradbury antecipa a censura em um mundo onde os livros são proibidos e queimados. Além disso, TVs e fones portáteis são retratados na sociedade distópica apresentada pelo autor. Disponível no Skeelo em e-book e audiobook.

05

2001: Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke