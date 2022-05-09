5 dicas para cuidar do seu carro

Na hora de comprar um carro, é preciso muito estudo. Afinal, estamos falando de um dos maiores investimentos que as pessoas podem fazer na vida. Entretanto, depois de colocar o veículo na garagem, a atenção não pode parar. Isso porque é preciso criar uma rotina de manutenções preventivas que vão evitar maiores danos no veículo.
Por exemplo, segundo especialistas automotivos, a cada seis meses ou dez mil quilômetros rodados, é recomendada uma revisão no seu carro. Isso pode ajudar no desgaste excessivo de algumas peças do motor e até reduzir a desvalorização do automóvel em caso de futura venda ou troca.
Aos motoristas de primeira viagem ou para aqueles que estão atrás de serviços que são uma mão na roda, separamos cinco dicas para cuidar do seu carro e evitar futuras dores de cabeça. Confira:
ALUGUEL
Muito se questiona sobre a frequência de lavagem de um automóvel. De acordo com a lenda, a limpeza pode danificar a pintura do veículo. Entretanto, isso só vai acontecer com um manuseio incorreto dos produtos e ferramentas utilizados. Para que não ocorra nenhum problema, os membros do Clube A Gazeta podem contar com os serviços da Acquazero, uma rede especializada em limpeza ecológica e estética automotiva. Os assinantes ganham 15% de desconto.
Só quem suou muito para ter um automóvel próprio sabe a importância de ter um bom seguro. Além de cobrir possíveis danos futuros, esse tipo de serviço também oferece o motorista-amigo que te busca e deixa em um endereço desejado, caso não exista a possibilidade de dirigir. Quem ficou interessado pode entrar em contato com a Rada Seguros. Parceiro do Clube A Gazeta, os assinantes têm 3% de desconto nos serviços e soluções oferecidos. Além disso, quem apresentar o aplicativo da Porto Seguro instalado ganha mais 3% de desconto nos planos, ou seja, um total de 6% para todos os membros.
Já para aqueles que estão pensando em trocar de carro ou buscam comprar o primeiro automóvel, os serviços de um despachante podem ser uma mão na roda durante esse processo. Isso porque eles são responsáveis por reunir todos os documentos e papeladas necessários, seja na venda, seja na compra de um veículo, o que torna o processo bem menos burocrático. Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 30% de desconto em alguns dos serviços prestados na Helena Despachante. Para conferir a lista completa clique aqui
No início da matéria já citamos a importância dos serviços de vistoria. Manter uma manutenção preventiva do automóvel evita o desgaste de algumas peças e mantém a segurança tanto do motorista, quanto dos pedestres. O ideal é que a revisão seja feita a cada seis meses ou dez mil quilômetros rodados. Mas é claro que isso pode variar de acordo com o veículo ou as necessidades do condutor. Por exemplo, antes de pegar a estrada é muito importante fazer esse tipo de vistoria. Ou até mesmo antes de vender ou comprar, é preciso fazer esse tipo de serviço para garantir a qualidade das peças. Na Dekra, os assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de descontos nos serviços de revisão de itens que comprovam a originalidade do veículo e tornam a negociação mais transparente e segura. São avaliados itens como: identificação, estrutura, histórico veicular e estado de conservação
Quem ainda não tem um automóvel, mas está pensando em alugar, a dica é a King Rent a Car, fundada há 40 anos no Espírito Santo. Os assinantes do Clube A Gazeta contam com 30% de desconto no valor oferecido na diária do automóvel.
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