5 dicas para cuidar do seu carro

ALUGUEL

Muito se questiona sobre a frequência de lavagem de um automóvel. De acordo com a lenda, a limpeza pode danificar a pintura do veículo. Entretanto, isso só vai acontecer com um manuseio incorreto dos produtos e ferramentas utilizados. Para que não ocorra nenhum problema, os membros do Clube A Gazeta podem contar com os serviços da Acquazero, uma rede especializada em limpeza ecológica e estética automotiva. Os assinantes ganham 15% de desconto.

Só quem suou muito para ter um automóvel próprio sabe a importância de ter um bom seguro. Além de cobrir possíveis danos futuros, esse tipo de serviço também oferece o motorista-amigo que te busca e deixa em um endereço desejado, caso não exista a possibilidade de dirigir. Quem ficou interessado pode entrar em contato com a Rada Seguros. Parceiro do Clube A Gazeta, os assinantes têm 3% de desconto nos serviços e soluções oferecidos. Além disso, quem apresentar o aplicativo da Porto Seguro instalado ganha mais 3% de desconto nos planos, ou seja, um total de 6% para todos os membros.

Já para aqueles que estão pensando em trocar de carro ou buscam comprar o primeiro automóvel, os serviços de um despachante podem ser uma mão na roda durante esse processo. Isso porque eles são responsáveis por reunir todos os documentos e papeladas necessários, seja na venda, seja na compra de um veículo, o que torna o processo bem menos burocrático. Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 30% de desconto em alguns dos serviços prestados na Helena Despachante. Para conferir a lista completa clique aqui

No início da matéria já citamos a importância dos serviços de vistoria. Manter uma manutenção preventiva do automóvel evita o desgaste de algumas peças e mantém a segurança tanto do motorista, quanto dos pedestres. O ideal é que a revisão seja feita a cada seis meses ou dez mil quilômetros rodados. Mas é claro que isso pode variar de acordo com o veículo ou as necessidades do condutor. Por exemplo, antes de pegar a estrada é muito importante fazer esse tipo de vistoria. Ou até mesmo antes de vender ou comprar, é preciso fazer esse tipo de serviço para garantir a qualidade das peças. Na Dekra, os assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de descontos nos serviços de revisão de itens que comprovam a originalidade do veículo e tornam a negociação mais transparente e segura. São avaliados itens como: identificação, estrutura, histórico veicular e estado de conservação