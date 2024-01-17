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Clube A Gazeta e Skeelo

3 Livros para ser feliz: especial de dia do riso

Aproveite os melhores momentos e dê as mais gostosas risadas com uma lista cuidadosamente selecionada

Públicado em 

17 jan 2024 às 14:58
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Como o dito comum expressa, "rir é o melhor remédio". Crédito: Google
Criado como incentivo terapêutico na cura contra a depressão (e, posteriormente, como chave para celebrar a paz mundial), o Dia do Riso acontece no dia 18 de janeiro e tem diversos pontos positivos simplesmente por ser comemorado anualmente.
Dentre os benefícios advindos da risada, os médicos apontam: redução de estresse, aumento da interação social, aumento da circulação sanguínea, fortalecimento muscular abdominal, fortalecimento pulmonar e até mesmo a perda de algumas calorias.
A risada pode surgir de diversas atividades, seja daquela conversa boa com os amigos, de uma piada nova, dos filmes e até mesmo dos livros! Que tal unir os benefícios de rir aos lda leitura? O Skeelo separou alguns títulos para te ajudar a ser mais feliz. Confira!

01

Comédia para dar risada l Comédia Romântica, de Curtis Sittenfeld | Editora Buzz

Sinopse: Sally Milz é roteirista do The Night Owls, um programa de humor que vai ao ar na TV todo sábado. Com uma série de desilusões amorosas dignas de uma sitcom, há muito tempo Sally desistiu do amor, preferindo focar na carreira, em encontros casuais e conversas com o padrasto. Mas a vida é cheia de surpresas. E quando Noah Brewster, um fenômeno da música pop, é contratado como apresentador e convidado musical para o The Night Owls, Sally precisa repensar alguns de seus conceitos. Noah é o tipo de cara que só namora modelos, então Sally sabe que não deveria criar expectativa. Porém, depois de passarem uma noite juntos escrevendo um esquete, algo surge entre os dois e Sally começa a se perguntar se realmente pode estar pintando um clima entre eles. Só que esta não é uma comédia romântica — é a vida real. E, na vida real, alguém como Noah nunca namoraria alguém como Sally… certo? Neste livro que remete às melhores comédias, Curtis Sittenfeld explora a maravilha do amor enquanto analisa os rituais sociais do romance e as relações de gênero na era moderna. ACESSE

02

Ficções que alegram o dia l Vivendo nas entrelinhas, de Juliana Cirqueira | Editora Planeta

Sinopse: De Ju Cirqueira, booktuber com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. Tudo vai bem na vida de Heloísa. O casamento, a mudança para outra cidade, o emprego novo, os amigos. Mas, se está tudo bem, por que ela sente que nada se encaixou como deveria? Ou talvez seja ela quem deva se encaixar. Sendo um ou outro, há um crescente sentimento de que algo se perdeu no caminho. Casada há algum tempo com Guto, Heloísa é uma professora de História que gostaria muito de ter mais tempo para fazer coisas de que gosta. Dividida entre as preocupações do trabalho e as demandas de seu relacionamento, tudo o que ela mais quer é conseguir devorar livro atrás de livro, como fazia na adolescência. É então que descobre um clube do livro por um anúncio esquecido entre as páginas de um livro da biblioteca da escola. Indecisa, mas curiosa, permite-se uma jornada de autodescobertas a partir da literatura. Ela sabe que não é normal o incômodo que sente por atitudes de Guto e por ter seus planos e sonhos relegados a um segundo plano. Agora, com a ajuda de novas e velhas conexões, Heloísa tem a chance de compreender o que falta para si, ainda que isso possa causar uma ruptura muito maior do que ela esperava. ACESSE

03

Não-ficções que te fazem feliz l Seja mais feliz, aconteça o que acontecer, de Tal Ben-shahar | Editora Globo

Sinopse: O especialista em felicidade, Tal Ben-Shahar, reflete sobre como encontrar a felicidade apesar das dificuldades O autor best-seller do New York Times reúne, em uma escrita bem-humorada, um alento para esses dias difíceis: Seja mais feliz, aconteça o que acontecer. Considerando as adversidades dos últimos tempos, muitas das ideias de “felicidade” parecem inalcançáveis por conta de diversas camadas de problemas e preocupações. Fomos enganados por anos com aquelas frases de efeito de que “o dinheiro e o sucesso são as portas para a felicidade”, quando, na verdade, deveríamos encontrar essa plenitude naquilo que já temos. De acordo com o psicólogo, quando nos abrimos para as coisas boas e prosperidade, sem todas essas pressões, nos livramos da ansiedade e isso aumenta a possibilidade de sermos felizes e termos sucesso em diferentes áreas da vida. Em Seja mais feliz, o leitor encontra um guia prático que ensina a cultivar a alegria todos os dias, através de exercícios bem simples para ser feliz em vários aspectos da vida: espiritual, físico, intelectual, emocional e nos relacionamentos. SAIBA MAIS
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