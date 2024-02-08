3 dicas de leitura para passar o Carnaval em casa

Para além do significado cultural, o Carnaval é muito esperado pelos brasileiros como a época para comemorar ou relaxar antes do novo ano realmente engatar.
Ainda que seja repleto de festas e bloquinhos, há quem prefira o conforto da própria casa para aproveitar o tão merecido descanso que esse período também proporciona. Isso não significa que a energia divertida da semana de Carnaval não possa ser muito bem-vinda e desfrutada.
Sendo assim, o Skeelo separou algumas recomendações de livros para aqueles leitores que, como bons brasileiros, não querem deixar de curtir o Carnaval do seu jeitinho. Confira os títulos a seguir no app Skeelo!
01
Loucuras de Carnaval, de Clara Alves | Increasy
Para quem não quer perder o trio elétrico. Sinopse: Às vésperas do Carnaval, Júlia descobre que seu ex-namorado está noivo e se vê sem chão. Decepcionada e frustrada com os rumos da sua vida, ela resolve jogar seus planos tranquilos para o ar e aceitar o convite da melhor amiga de passar o feriado em Cabo Frio. O único problema é que seus companheiros de viagem são três amigos de Natalie com quem Júlia nunca foi muito com a cara — especialmente o babaca do Victor e aquele sorrisinho desgraçado de lindo que ele tem. Veja aqui.
02
A mecânica do amor, de Alexene Farol Follmuth | Editora Globo
Para quem quer viver um romance agitado. Sinopse: A mecânica do amor é o primeiro livro de romance contemporâneo da autora Alexene Farol Follmuth, conhecida pelo pseudônimo de Olivie Blake, e celebra a jornada de mulheres na área da ciência e da tecnologia em um enredo envolvente e apaixonante. Leia agora.
03
Princesinhas e Principezinhos do Brasil, de Gisele Daminelli e Paulo Rezzutti | Editora Leya
Para quem quer mergulhar na história. Sinopse: Ilustrado por Gisele Daminelli Que Paulo Rezzutti gosta de contar histórias do Brasil, todo mundo já sabe, mas agora ele se dirige ao público infanto-juvenil, revelando a todos nós que as Princesinhas e os Principezinhos da história brasileira foram crianças muito mais parecidas conosco do que podíamos imaginar. Clique aqui.
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