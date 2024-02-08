3 dicas de leitura para passar o Carnaval em casa

Para unir o espírito carnavalesco a literatura Crédito: Google

Para além do significado cultural, o Carnaval é muito esperado pelos brasileiros como a época para comemorar ou relaxar antes do novo ano realmente engatar.

Ainda que seja repleto de festas e bloquinhos, há quem prefira o conforto da própria casa para aproveitar o tão merecido descanso que esse período também proporciona. Isso não significa que a energia divertida da semana de Carnaval não possa ser muito bem-vinda e desfrutada.

Sendo assim, o Skeelo separou algumas recomendações de livros para aqueles leitores que, como bons brasileiros, não querem deixar de curtir o Carnaval do seu jeitinho. Confira os títulos a seguir no app Skeelo!

01 Loucuras de Carnaval, de Clara Alves | Increasy Para quem não quer perder o trio elétrico. Sinopse: Às vésperas do Carnaval, Júlia descobre que seu ex-namorado está noivo e se vê sem chão. Decepcionada e frustrada com os rumos da sua vida, ela resolve jogar seus planos tranquilos para o ar e aceitar o convite da melhor amiga de passar o feriado em Cabo Frio. O único problema é que seus companheiros de viagem são três amigos de Natalie com quem Júlia nunca foi muito com a cara — especialmente o babaca do Victor e aquele sorrisinho desgraçado de lindo que ele tem. Às vésperas do Carnaval, Júlia descobre que seu ex-namorado está noivo e se vê sem chão. Decepcionada e frustrada com os rumos da sua vida, ela resolve jogar seus planos tranquilos para o ar e aceitar o convite da melhor amiga de passar o feriado em Cabo Frio. O único problema é que seus companheiros de viagem são três amigos de Natalie com quem Júlia nunca foi muito com a cara — especialmente o babaca do Victor e aquele sorrisinho desgraçado de lindo que ele tem. Veja aqui. 02 A mecânica do amor, de Alexene Farol Follmuth | Editora Globo Para quem quer viver um romance agitado. Sinopse: A mecânica do amor é o primeiro livro de romance contemporâneo da autora Alexene Farol Follmuth, conhecida pelo pseudônimo de Olivie Blake, e celebra a jornada de mulheres na área da ciência e da tecnologia em um enredo envolvente e apaixonante. A mecânica do amor é o primeiro livro de romance contemporâneo da autora Alexene Farol Follmuth, conhecida pelo pseudônimo de Olivie Blake, e celebra a jornada de mulheres na área da ciência e da tecnologia em um enredo envolvente e apaixonante. Leia agora. 03 Princesinhas e Principezinhos do Brasil, de Gisele Daminelli e Paulo Rezzutti | Editora Leya Para quem quer mergulhar na história. Sinopse: Ilustrado por Gisele Daminelli Que Paulo Rezzutti gosta de contar histórias do Brasil, todo mundo já sabe, mas agora ele se dirige ao público infanto-juvenil, revelando a todos nós que as Princesinhas e os Principezinhos da história brasileira foram crianças muito mais parecidas conosco do que podíamos imaginar. Ilustrado por Gisele Daminelli Que Paulo Rezzutti gosta de contar histórias do Brasil, todo mundo já sabe, mas agora ele se dirige ao público infanto-juvenil, revelando a todos nós que as Princesinhas e os Principezinhos da história brasileira foram crianças muito mais parecidas conosco do que podíamos imaginar. Clique aqui.