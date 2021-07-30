17 dicas para você presentear no Dia dos Pais

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Está chegando o dia de homenagear o nosso primeiro herói! No segundo domingo de agosto, dia 08, celebramos o Dia dos Pais.

E nada melhor do que juntar a família e relembrar histórias, dar altas risadas e também retribuir todo o amor que eles dedicaram a nós ao longo dos anos.

Claro que nessa lista incluímos todos aqueles que desempenham essa função tão bem e nos guiam pela vida.

Mas você sabe a história dessa celebração?

Apenas no Brasil o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. A data foi criada por uma publicitária do jornal “O Globo”, em 1953. Inicialmente, o dia escolhido foi 16 de agosto, quando se comemora o Dia de São Joaquim na Igreja Católica. O santo é pai de Maria, a mãe de Jesus.

A ideia deu certo e, depois do segundo ano, se transformou em uma das datas mais especiais de todo o país. Entretanto, a comemoração foi ajustada para o segundo domingo do mês, pensando em uma melhor flexibilidade nas homenagens como é feito no dia das mães.

Origem no mundo

Os motivos para celebrar o Dia dos Pais e as histórias de origem são diversas em todo o planeta. Entretanto, a primeira vez em que a celebração foi feita, dizem os contos, foi há 4 mil anos, na Babilônia. Um príncipe, chamado Elmesu, teria esculpido em argila um cartão no qual desejava sorte, saúde e vida longa ao pai. A partir daí, diversas outras nações repetiram o ato de homenagear os pais, cada qual dentro de sua crença e sua cultura.

Celebre com o seu pai

Muito mais do que te contar as curiosidades sobre a data, estamos aqui para te dar dicas de como celebrar esse dia com o seu Pai. Selecionamos alguns parceiros do Clube A Gazeta que com certeza vão te ajudar a tornar essa data especial.

Pai estiloso

1 . Origens

Que tal dar um presente cheio de estilo e originalmente capixaba? Na Origens, assinantes do Clube têm 10% de desconto nas lojas físicas ou 10% de desconto nas compras pelo site com cupom. Além disso, em compras acima de R$ 200, você pode descolar um frete grátis. Confira as condições.

2. Libanesa Homem

Para os papais com uma pegada mais social, a Libanesa Homem é o lugar certo para você encontrar o melhor presente. Pelo Clube, você tem 15% de desconto à vista em dinheiro ou cheque; ou 5% de desconto em pagamentos parcelados em até 6 vezes no cartão de crédito. Conheça as condições.

3. RetrôMania

Se o seu pai é aquele que não perde um bom futebol, que tal presenteá-lo com uma camisa retrô do time favorito dele? A parceria com o Clube te possibilita 10% de desconto na aquisição de produtos da loja. Saiba mais.

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Pai cervejeiro

Se o seu pai gosta de uma boa cerveja, se liga na seleção de parceiros com os melhores rótulos e precinhos especiais.

4. Cervejaria Casa 107

Genuinamente capixaba, a cervejaria artesanal tem mais de 5 anos de mercado e oferece uma experiência única aos amantes da bebida. Pelo clube, você tem 10% de desconto no litro do chopp. Conheça!

5. Express Mini Mercado

Aqui você encontra um combo completo para a sua comemoração: bebidas, chopps, carnes para churrasco, gelo e carvão. Pelo Clube, são 50% de desconto no valor da taxa de entrega para pedidos de até R$100,00; ou 10% de desconto nas compras de carne, carvão e gelo; entre outras condições especiais. Confira.

6. Easy Growler

Esse é o nosso parceiro de delivery com growler retornável. Aqui você encontra diversos tipos de cerveja e, com certeza, tem uma que é o gosto do seu pai. Assinantes do Clube têm até 10% de desconto, além de outras condições especiais. Conheça.

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Pai amante do vinho

Agora, se o seu pai prefere um bom vinho, também podemos te ajudar!

7. VinhoCom

Nosso parceiro é uma loja virtual com opções de vinhos especialmente harmonizados para degustação ou vendidos individualmente. Pelo Clube, são 25% de desconto para compras de produtos por meio de cupom. Descubra.

Pai bom de garfo

“Ah, Clube, mas o meu pai gosta mesmo é de uma boa comida!” E quem disse que a gente não tem o parceiro ideal para você levar o seu velho para um bom almoço ou jantar? Pega a visão!

8. Costa Brasil Restaurante & Churrascaria

Ideal para o pai que curte um bom churrasco. Fica em Vila Velha e tem bom atendimento, preço justo e variedade no cardápio. E tem como melhorar: 10% de desconto no valor total da conta para assinantes do Clube. Saiba mais.

9. Coco Bambu

Para os pais que curtem frutos do mar e sofisticação, essa é a sua escolha perfeita. Assinantes têm 10% de desconto no valor total da conta ou 10% de desconto no pedido da pizza, a partir das 18h. Conheça.

10. Cantina Vicenza

Vai uma boa massa? Se a paixão do seu pai é a culinária italiana, aqui é o lugar dele. Além da experiência gastronômica, nosso parceiro ainda conta com um espaço aconchegante. Assinantes têm 15% de desconto no valor total da conta. Saiba mais.

11. Recanto dos Lagos

Que tal unir uma boa experiência gastronômica da comidinha feita no fogão a lenha com um momento de relaxamento em meio a natureza? Se você gosta da ideia, então leve seu pai ao Recanto dos Lagos. Pelo Clube, são 20% de desconto no valor total da conta. Conheça.

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Pai Zen

Seu pai curte um momento de relaxamento e autocuidado? Então confira essas opções.

12. Buddha Spa Vitória

A maior rede de spas urbanos do país é parceira do Clube. Um lugar para seu pai descansar e desfrutar de um momento relax em um ambiente aconchegante. Assinantes têm 15% de desconto nas terapias. Conheça as condições.

13. Vida Viva Medicina Vibracional

Um tratamento terapêutico holístico pode ser um bom presente para os pais que têm esse perfil mais zen. Assinantes têm 15% de desconto nos serviços. Conheça.

14. Embaixadores de Mindfulness

Seu pai está precisando parar por alguns minutos, respirar fundo e conectar-se com o presente? Então, talvez, ele esteja precisando de um curso de Mindfulness. Assinantes têm 20% de desconto. Conheça.

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Pai Atleta

Se o seu pai é super ativo e não dispensa uma atividade física, então descolar uma matrícula em um desses parceiros pode ser uma boa pedida para presenteá-lo.

15. Futeacademi

Nosso parceiro une os benefícios dos exercícios físicos com a prática do futebol, trazendo mais saúde e condicionamento para a rotina do seu pai. Assinantes têm 15% de desconto na mensalidade. Saiba mais.

16. Cross Fire Box Vix

Esse é o presente perfeito para o pai que deseja aumentar rapidamente a condição física geral por meio de diferentes exercícios realizados em um tempo determinado. Assinantes têm 15% de desconto na mensalidade. E mais: no ato da matrícula ganha uma bolsa + squeezer. Saiba mais.

17. Wellness Club: Crossfit e Burn Experience