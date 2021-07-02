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Bebidas para o frio

11 opções de bebidas para você se aquecer nesse inverno

Com a ajuda dos nossos parceiros, selecionamos vinhos, cervejas e receitas de drinks para você curtir a estação mais gostosa do ano!

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:17

Públicado em 

02 jul 2021 às 18:17
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Bebidas para frio
Bebidas para frio Crédito: Ambitious Creative Co. - Rick Barrett
A temperatura já baixou em terras capixabas indicando a chegada do inverno. E já nos primeiros dias da nova estação, os termômetros da capital Vitória e de Vila Velha marcaram menos de 15ºC, dando o tom do que vem por aí.
E nós que adoramos essa estação, preparamos algumas dicas de bebidas para você poder curtir as noites de friozinho juntinho do crush, dos amigos ou da família. Essa pode ser a deixa para conhecer novos sabores, estilos e tipos de cervejas, vinhos e drinks indicados para serem apreciados nesta época do ano.

Cervejas

Pode parecer estranho, mas a cerveja combina sim com esse tempinho ameno. Você só precisa fazer a escolha certa!
O Hudson Ruela, que é sommelier de cervejas da nossa parceira Easy Growler, lançou a dica: vá nas cervejas mais encorpadas (com maior densidade ou com grãos mais torrados) e com teor alcoólico acima de 6%. Esses tipos não precisam ser servidas ou degustadas tão geladas, como as tradicionais cervejas pilsen.

01

Russian Imperial Stout (RIS)

Essa é uma cerveja com coloração escura com um aroma e sabor que lembra o café, devido ao malte torrado. Às vezes, podem lembrar o chocolate. Possuem teor alcoólico de até 12%. Vai bem com ostras, queijos com gostos mais fortes - tipo o gorgonzola -, Parma, Pancetta e Charcutarias. Ela também combina com uma sobremesa de chocolate, trufas, tiramissu e Crème Brûlée.

02

Bock ou Doppelbock

São cervejas da escola alemã. Geralmente, possuem coloração que vai do marrom ao marrom muito escuro. A Dopplebock é mais alcoólica. Também possuem gosto e aroma mais forte do que uma Bock tradicional. Para acompanhar, prepare uma batata gratinada, uma carne suína assada ou massas.

03

Tripel

Entre suas características estão: espuma cremosa, coloração clara, aroma e sabor levemente frutado, porém ainda ressaltando o gosto amargo. Cai bem com qualquer massa com molho pesto. Também dá para combiná-la com um cassoulet, schnitzel, pratos com molhos à base de cogumelos e sobremesas cremosas com frutas amarelas.

04

Quadrupel

A principal característica aqui é o teor alcoólico: sempre tem mais de 10%. A coloração é escura e o aroma pode ser adocicado, lembrando caramelo, por exemplo. Por ser uma cerveja potente, combina com costela assada e pratos pesados, como um risoto ao funghi, além de sobremesas que levem frutas escuras.

05

Strong ales

São fortes e com grande presença de malte, lúpulo e álcool. Possuem aroma frutado e gostos agridoces. O teor alcoólico varia entre 7% e 12%. Combina com carnes bovinas ou de carneiro, além de frutos do mar.

Vinhos

A tradicional bebida de inverno. Toda vez que pensamos em frio, já pensamos naquele vinho com um prato quentinho. A bebida combina bem com pratos típicos dessa estação do ano, como sopas, fondues, massas, risotos e carnes. Além disso, o vinho age como vasodilatador, ou seja, ele proporciona um maior aquecimento do corpo, ao aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos, fazendo o sangue fluir pelas artérias facilmente.
As dicas do nosso parceiro VinhoCom para essa estação são:

01

Pata Choca Adega Mor - da região de Lisboa em Portugal

Este vinho é uma mistura de uvas e teor alcoólico de 13,5%. Um vinho de cor carmin, com sabor de frutos do bosque e um toque de chocolate negro.

02

Finca Manzanos Garnacha - da região de Rioja na Espanha

Possui aromas de framboesa, groselha e morango maduro, com um toque de cravo e coco, além de um toque floral. Teor alcoólico de 13,5%.

03

Nã Te Rales Tinto - da região de Alentejo em Portugal

Esse vinho também possui um sabor mais frutado, ressaltando a framboesa, misturadas especiarias. Teor alcoólico de 15%.

Receitas

Mas se a sua preferência for por drinks, trazemos três receitas para o inverno que levam vinho e também cerveja. Confira!

Caipirinha de Vinho

Ingredientes
  •  1 garrafa de vinho tinto
  • 1/2 garrafa de cachaça
  • 2 ou 3 limões
  • Cubos de gelo ou gelo triturado
  • Açúcar a gosto
Modo de fazer
  1. Esprema o limão na peneira para que não fiquem as "pelinhas";
  2. Misture o vinho e a cachaça no liquidificador com o limão e o açúcar, lembrando que o açúcar é a gosto;
  3. Bata por alguns segundos;
  4. Coloque a caipirinha no copo com gelo para enfeitar a bebida;
  5. Fatie algumas rodelas de limão e coloque na beira do copo.

Chocolate quente com vinho do Porto

Ingredientes:
  • 02 xícaras (chá) de leite
  • 02 colheres (sopa) de açúcar
  • 02 colheres (sopa) de cacau (chocolate) em pó
  • 02 colheres (sopa) de vinho do porto
  • 06 colheres (sopa) de creme de leite
Modo de preparo
  1. Em uma panela, misture o leite, o açúcar e o chocolate em pó, aqueça até levantar fervura;
  2. Quando levantar fervura, acrescente o vinho;
  3. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo.
Caso o chocolate em pó já contenha adição de açúcar na mistura, recomendo a escolha de um vinho não tão doce para que a bebida não fique enjoativa.

Espresso Martini

Ingredientes:
  • 45 ml de vodca
  • 15 ml de licor de café
  • 30 ml de espresso tirado na hora
  • 20 ml de cerveja Stout
  • 15 ml de xarope de açúcar
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira cheia de gelo, adicione a vodca, o licor de café, o espresso e o xarope de açúcar. Bata vigorosamente e coe em uma taça previamente resfriada, de preferência, uma taça Martini. Complete com a cerveja e decore com grãos de café, se desejar.

Gostou das dicas?

Todas essas dicas você encontra em nossos parceiros. Na VinhoCom, os assinantes do Clube possuem 25% de desconto para compras de produtos (sem considerar taxa de entrega/frete). Uma seleção de vinhos com precinhos camaradas você também encontra no Carone, é só conferir as promoções.
Já na Easy Growler, assinantes têm até 10% de desconto em cargas e recargas de chope, além de facilidades também na taxa de entrega. Confira as condições!

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