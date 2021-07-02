11 opções de bebidas para você se aquecer nesse inverno

A temperatura já baixou em terras capixabas indicando a chegada do inverno. E já nos primeiros dias da nova estação, os termômetros da capital Vitória e de Vila Velha marcaram menos de 15ºC, dando o tom do que vem por aí.
E nós que adoramos essa estação, preparamos algumas dicas de bebidas para você poder curtir as noites de friozinho juntinho do crush, dos amigos ou da família. Essa pode ser a deixa para conhecer novos sabores, estilos e tipos de cervejas, vinhos e drinks indicados para serem apreciados nesta época do ano.
Cervejas
Pode parecer estranho, mas a cerveja combina sim com esse tempinho ameno. Você só precisa fazer a escolha certa!
O Hudson Ruela, que é sommelier de cervejas da nossa parceira Easy Growler, lançou a dica: vá nas cervejas mais encorpadas (com maior densidade ou com grãos mais torrados) e com teor alcoólico acima de 6%. Esses tipos não precisam ser servidas ou degustadas tão geladas, como as tradicionais cervejas pilsen.
01
Russian Imperial Stout (RIS)
Essa é uma cerveja com coloração escura com um aroma e sabor que lembra o café, devido ao malte torrado. Às vezes, podem lembrar o chocolate. Possuem teor alcoólico de até 12%. Vai bem com ostras, queijos com gostos mais fortes - tipo o gorgonzola -, Parma, Pancetta e Charcutarias. Ela também combina com uma sobremesa de chocolate, trufas, tiramissu e Crème Brûlée.
02
Bock ou Doppelbock
São cervejas da escola alemã. Geralmente, possuem coloração que vai do marrom ao marrom muito escuro. A Dopplebock é mais alcoólica. Também possuem gosto e aroma mais forte do que uma Bock tradicional. Para acompanhar, prepare uma batata gratinada, uma carne suína assada ou massas.
03
Tripel
Entre suas características estão: espuma cremosa, coloração clara, aroma e sabor levemente frutado, porém ainda ressaltando o gosto amargo. Cai bem com qualquer massa com molho pesto. Também dá para combiná-la com um cassoulet, schnitzel, pratos com molhos à base de cogumelos e sobremesas cremosas com frutas amarelas.
04
Quadrupel
A principal característica aqui é o teor alcoólico: sempre tem mais de 10%. A coloração é escura e o aroma pode ser adocicado, lembrando caramelo, por exemplo. Por ser uma cerveja potente, combina com costela assada e pratos pesados, como um risoto ao funghi, além de sobremesas que levem frutas escuras.
05
Strong ales
São fortes e com grande presença de malte, lúpulo e álcool. Possuem aroma frutado e gostos agridoces. O teor alcoólico varia entre 7% e 12%. Combina com carnes bovinas ou de carneiro, além de frutos do mar.
Vinhos
A tradicional bebida de inverno. Toda vez que pensamos em frio, já pensamos naquele vinho com um prato quentinho. A bebida combina bem com pratos típicos dessa estação do ano, como sopas, fondues, massas, risotos e carnes. Além disso, o vinho age como vasodilatador, ou seja, ele proporciona um maior aquecimento do corpo, ao aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos, fazendo o sangue fluir pelas artérias facilmente.
As dicas do nosso parceiro VinhoCom para essa estação são:
01
Pata Choca Adega Mor - da região de Lisboa em Portugal
Este vinho é uma mistura de uvas e teor alcoólico de 13,5%. Um vinho de cor carmin, com sabor de frutos do bosque e um toque de chocolate negro.
02
Finca Manzanos Garnacha - da região de Rioja na Espanha
Possui aromas de framboesa, groselha e morango maduro, com um toque de cravo e coco, além de um toque floral. Teor alcoólico de 13,5%.
03
Nã Te Rales Tinto - da região de Alentejo em Portugal
Esse vinho também possui um sabor mais frutado, ressaltando a framboesa, misturadas especiarias. Teor alcoólico de 15%.
Receitas
Mas se a sua preferência for por drinks, trazemos três receitas para o inverno que levam vinho e também cerveja. Confira!
Caipirinha de Vinho
Ingredientes
- 1 garrafa de vinho tinto
- 1/2 garrafa de cachaça
- 2 ou 3 limões
- Cubos de gelo ou gelo triturado
- Açúcar a gosto
Modo de fazer
- Esprema o limão na peneira para que não fiquem as "pelinhas";
- Misture o vinho e a cachaça no liquidificador com o limão e o açúcar, lembrando que o açúcar é a gosto;
- Bata por alguns segundos;
- Coloque a caipirinha no copo com gelo para enfeitar a bebida;
- Fatie algumas rodelas de limão e coloque na beira do copo.
Chocolate quente com vinho do Porto
Ingredientes:
- 02 xícaras (chá) de leite
- 02 colheres (sopa) de açúcar
- 02 colheres (sopa) de cacau (chocolate) em pó
- 02 colheres (sopa) de vinho do porto
- 06 colheres (sopa) de creme de leite
Modo de preparo
- Em uma panela, misture o leite, o açúcar e o chocolate em pó, aqueça até levantar fervura;
- Quando levantar fervura, acrescente o vinho;
- Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo.
Caso o chocolate em pó já contenha adição de açúcar na mistura, recomendo a escolha de um vinho não tão doce para que a bebida não fique enjoativa.
Espresso Martini
Ingredientes:
- 45 ml de vodca
- 15 ml de licor de café
- 30 ml de espresso tirado na hora
- 20 ml de cerveja Stout
- 15 ml de xarope de açúcar
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira cheia de gelo, adicione a vodca, o licor de café, o espresso e o xarope de açúcar. Bata vigorosamente e coe em uma taça previamente resfriada, de preferência, uma taça Martini. Complete com a cerveja e decore com grãos de café, se desejar.
Gostou das dicas?
Todas essas dicas você encontra em nossos parceiros. Na VinhoCom, os assinantes do Clube possuem 25% de desconto para compras de produtos (sem considerar taxa de entrega/frete). Uma seleção de vinhos com precinhos camaradas você também encontra no Carone, é só conferir as promoções.
Já na Easy Growler, assinantes têm até 10% de desconto em cargas e recargas de chope, além de facilidades também na taxa de entrega. Confira as condições!