11 opções de bebidas para você se aquecer nesse inverno

Bebidas para frio Crédito: Ambitious Creative Co. - Rick Barrett

A temperatura já baixou em terras capixabas indicando a chegada do inverno. E já nos primeiros dias da nova estação, os termômetros da capital Vitória e de Vila Velha marcaram menos de 15ºC, dando o tom do que vem por aí.

E nós que adoramos essa estação, preparamos algumas dicas de bebidas para você poder curtir as noites de friozinho juntinho do crush, dos amigos ou da família. Essa pode ser a deixa para conhecer novos sabores, estilos e tipos de cervejas, vinhos e drinks indicados para serem apreciados nesta época do ano.

Cervejas

Pode parecer estranho, mas a cerveja combina sim com esse tempinho ameno. Você só precisa fazer a escolha certa!

O Hudson Ruela, que é sommelier de cervejas da nossa parceira Easy Growler , lançou a dica: vá nas cervejas mais encorpadas (com maior densidade ou com grãos mais torrados) e com teor alcoólico acima de 6%. Esses tipos não precisam ser servidas ou degustadas tão geladas, como as tradicionais cervejas pilsen.

01 Russian Imperial Stout (RIS) Essa é uma cerveja com coloração escura com um aroma e sabor que lembra o café, devido ao malte torrado. Às vezes, podem lembrar o chocolate. Possuem teor alcoólico de até 12%. Vai bem com ostras, queijos com gostos mais fortes - tipo o gorgonzola -, Parma, Pancetta e Charcutarias. Ela também combina com uma sobremesa de chocolate, trufas, tiramissu e Crème Brûlée. 02 Bock ou Doppelbock São cervejas da escola alemã. Geralmente, possuem coloração que vai do marrom ao marrom muito escuro. A Dopplebock é mais alcoólica. Também possuem gosto e aroma mais forte do que uma Bock tradicional. Para acompanhar, prepare uma batata gratinada, uma carne suína assada ou massas. 03 Tripel Entre suas características estão: espuma cremosa, coloração clara, aroma e sabor levemente frutado, porém ainda ressaltando o gosto amargo. Cai bem com qualquer massa com molho pesto. Também dá para combiná-la com um cassoulet, schnitzel, pratos com molhos à base de cogumelos e sobremesas cremosas com frutas amarelas. 04 Quadrupel A principal característica aqui é o teor alcoólico: sempre tem mais de 10%. A coloração é escura e o aroma pode ser adocicado, lembrando caramelo, por exemplo. Por ser uma cerveja potente, combina com costela assada e pratos pesados, como um risoto ao funghi, além de sobremesas que levem frutas escuras. 05 Strong ales São fortes e com grande presença de malte, lúpulo e álcool. Possuem aroma frutado e gostos agridoces. O teor alcoólico varia entre 7% e 12%. Combina com carnes bovinas ou de carneiro, além de frutos do mar.

Vinhos

A tradicional bebida de inverno. Toda vez que pensamos em frio, já pensamos naquele vinho com um prato quentinho. A bebida combina bem com pratos típicos dessa estação do ano, como sopas, fondues, massas, risotos e carnes. Além disso, o vinho age como vasodilatador, ou seja, ele proporciona um maior aquecimento do corpo, ao aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos, fazendo o sangue fluir pelas artérias facilmente.

As dicas do nosso parceiro VinhoCom para essa estação são:

01 Pata Choca Adega Mor - da região de Lisboa em Portugal Este vinho é uma mistura de uvas e teor alcoólico de 13,5%. Um vinho de cor carmin, com sabor de frutos do bosque e um toque de chocolate negro. 02 Finca Manzanos Garnacha - da região de Rioja na Espanha Possui aromas de framboesa, groselha e morango maduro, com um toque de cravo e coco, além de um toque floral. Teor alcoólico de 13,5%. 03 Nã Te Rales Tinto - da região de Alentejo em Portugal Esse vinho também possui um sabor mais frutado, ressaltando a framboesa, misturadas especiarias. Teor alcoólico de 15%.

Receitas

Mas se a sua preferência for por drinks, trazemos três receitas para o inverno que levam vinho e também cerveja. Confira!

Caipirinha de Vinho

Ingredientes

1 garrafa de vinho tinto

1/2 garrafa de cachaça



2 ou 3 limões



Cubos de gelo ou gelo triturado



Açúcar a gosto

Modo de fazer

Esprema o limão na peneira para que não fiquem as "pelinhas"; Misture o vinho e a cachaça no liquidificador com o limão e o açúcar, lembrando que o açúcar é a gosto;

Bata por alguns segundos;

Coloque a caipirinha no copo com gelo para enfeitar a bebida;

Fatie algumas rodelas de limão e coloque na beira do copo.



Chocolate quente com vinho do Porto

Ingredientes:

02 xícaras (chá) de leite

02 colheres (sopa) de açúcar

02 colheres (sopa) de cacau (chocolate) em pó

02 colheres (sopa) de vinho do porto

06 colheres (sopa) de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite, o açúcar e o chocolate em pó, aqueça até levantar fervura;

Quando levantar fervura, acrescente o vinho; Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo.



Caso o chocolate em pó já contenha adição de açúcar na mistura, recomendo a escolha de um vinho não tão doce para que a bebida não fique enjoativa.

Espresso Martini

Ingredientes:

45 ml de vodca

15 ml de licor de café



30 ml de espresso tirado na hora



20 ml de cerveja Stout



15 ml de xarope de açúcar



Modo de preparo:

Em uma coqueteleira cheia de gelo, adicione a vodca, o licor de café, o espresso e o xarope de açúcar. Bata vigorosamente e coe em uma taça previamente resfriada, de preferência, uma taça Martini. Complete com a cerveja e decore com grãos de café, se desejar.

Gostou das dicas?

(sem considerar taxa de entrega/frete). Uma seleção de vinhos com precinhos camaradas você também encontra no Carone, é só conferir as promoções. Todas essas dicas você encontra em nossos parceiros. Na VinhoCom , os assinantes do Clube possuem 25% de desconto para compras de produtos. Uma seleção de vinhos com precinhos camaradas você também encontra no Carone, é só conferir as promoções.