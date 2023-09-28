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Dia das Crianças

10 sugestões de presentes para a criançada

Veja as dicas de presentes para o Dia das Crianças que o Clube A Gazeta separou. Na lista você encontra desde kit esportivo até um dia de diversão com desconto exclusivo

Públicado em 

28 set 2023 às 12:08
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Sugestões de presentes para o Dia das Crianças. Crédito: (Divulgação).
O Dia das Crianças está chegando, e é hora de começar a pensar em como fazer esse dia especial para os pequenos ainda mais incrível. Se você está em busca da escolha perfeita de presente, nós estamos aqui para ajudar. Confira nossa lista com 10 sugestões de presentes que vão encantar crianças de todas as idades e gostos.

01

Brinquedos educativos:

Estimule o aprendizado e o desenvolvimento das crianças com brinquedos que também são educativos. Jogos de montar, quebra-cabeças e kits de ciências são ótimas opções. COMPRE AQUI!

02

Livros infantis

Nada melhor do que incentivar o hábito da leitura desde cedo. Escolha livros com histórias cativantes e ilustrações coloridas para despertar a imaginação dos pequenos. COMPRE AQUI! 

03

Roupas com personagens favoritos

Se a criança tem um personagem ou herói favorito, roupas com estampas desses personagens são sempre bem-vindas e garantem muita diversão. COMPRE AQUI!

04

Jogos de tabuleiro

Jogos de tabuleiro promovem interação em família e estimulam o raciocínio lógico. Escolha jogos adequados à idade da criança. COMPRE AQUI!

05

Material de arte

Para os pequenos artistas, um conjunto de materiais de arte, como lápis de cor, tintas, pincéis e papel de qualidade, pode ser o presente perfeito. COMPRE AQUI!

06

Bicicleta ou patinete

Se a criança já tem idade suficiente, uma bicicleta ou patinete pode proporcionar horas de diversão ao ar livre e ainda estimular a atividade física. COMPRE AQUI!

07

Instrumento musical

Incentive o interesse da criança pela música presenteando-a com um instrumento musical, como um teclado, uma flauta doce ou um violão infantil. COMPRE AQUI!

08

Kit de ciências

Para os curiosos e interessados em experimentos, um kit de ciências com experiências simples e seguras é uma escolha empolgante. COMPRE AQUI!

09

Kit esportivo

Incentive a prática esportiva fornecendo à criança um kit esportivo com bolas, raquetes, redes ou até mesmo uma cesta de basquete para que ela possa se exercitar e se divertir ao ar livre. COMPRE AQUI!

10

Dia de diversão

Que tal planejar um dia de diversão no maior complexo de esportes e aventuras do ES e com 30% OFF no valor da entrada? O Fazenda Parque Vale do Moxuara também conta com almoços temáticos com personagens, recreação infantil e muito mais! VEJA AQUI!
Lembre-se de considerar a idade, interesses e necessidades da criança ao escolher o presente perfeito para o Dia das Crianças. Independentemente da escolha, o mais importante é celebrar esse dia especial com muito amor e carinho. Feliz Dia das Crianças!
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