05 alimentos para manter a imunidade em dia

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Desde a chegada do outono, em março, as temperaturas no Estado estão oscilando. Com isso, temos dias mais frios e outros mais quentes. Com a chegada de junho, a tendência é que os dias se tornem um pouco mais frescos, tendo em vista a chegada do inverno.

Com essas variações, a imunidade tende a dar uma diminuída e o seu corpo fica propício à incidência de doenças respiratórias, por exemplo, comuns nessa estação.

Por isso, separamos algumas dicas de alimentos que ajudam o seu corpo a ficar mais forte para encarar essa temporada. Confira!

1. Alimentos ricos em Vitamina C

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Vários são os benefícios dos alimentos com alta concentração de vitamina C. Além do aumento da imunidade, eles ajudam na prevenção de doenças infecciosas do sistema respiratório, na redução das chances de anemia ao favorecer a absorção de ferro e na cicatrização de feridas, como os lábios rachados, comuns nessas estações. São eles: laranja, limão, goiaba, caqui, acerola, manga, mexerica e maracujá.

2. Gengibre

gengibre Crédito: pixabay

Por ser rico em vitaminas C e B6, o gengibre é um grande aliado no combate a vírus e bactérias alojadas no organismo. Além disso, ele é rico em antioxidantes, por isso, enfrenta radicais livres e melhora a imunidade, prevenindo gripes e resfriados. Ele pode ser consumido em sucos, chás e temperos na comida. Dica: o consumo com própolis e limão é uma boa pedida.

3. Alho

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O alho é rico em vitamina A e C, nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. O aumento de doenças infecciosas está, inclusive, diretamente relacionado à deficiência dos dois.

4. Água

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Aumente o consumo de água. Devido ao tempo seco, o organismo precisa de um consumo maior de água para se manter hidratado. O mínimo indicado são 2 litros por dia. Além da água, vale também complementar a hidratação com sucos e chás, como maracujá, maçã com canela, frutas vermelhas e chia.

5. Fibras

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Em temperaturas mais amenas, é comum sentir mais fome. Isso acontece porque a temperatura mais baixa do ambiente exige um maior gasto calórico do organismo para se manter aquecido. A dica aqui é consumir alimentos ricos em fibras, que dão sensação de saciedade por mais tempo. Abacate, abobrinha, abóbora, banana, batata-doce, figo e repolho são alguns exemplos. Consuma também frutas secas, como damasco, ameixas e uva passas.

O que evitar

- Nesta época do ano, é muito comum consumir vinhos. A bebida, se consumida com moderação, traz alguns benefícios. O perigo real está nos complementos. Geralmente, sua apreciação é acompanhada por queijos. Por isso, a dica é escolher os tipos mais magros.

- Ao consumir oleaginosas, opte por fontes de castanhas, ao invés de amendoim.

- Evite a ingestão de embutidos e alimentos com alto teor de sódio, como salames e linguicinhas.

- Por haver uma necessidade maior de hidratação do organismo, evite alimentos diuréticos como cafeína e chá verde, por exemplo.

Onde comer bem

comendo Crédito: freepik

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La Vitta

saladeria Crédito: la vitta

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alimentação Saudável Crédito: Santa Salada

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