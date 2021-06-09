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05 alimentos para manter a imunidade em dia

Com a temporada de temperaturas amenas, o seu organismo precisa de uma dose extra de vitaminas e nutrientes para se manter forte e prevenir-se das doenças respiratórias. Confira!

Públicado em 

09 jun 2021 às 15:46
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

vegetables, fruits, food Crédito: pixabay/dbreen
Desde a chegada do outono, em março, as temperaturas no Estado estão oscilando. Com isso, temos dias mais frios e outros mais quentes. Com a chegada de junho, a tendência é que os dias se tornem um pouco mais frescos, tendo em vista a chegada do inverno.
Com essas variações, a imunidade tende a dar uma diminuída e o seu corpo fica propício à incidência de doenças respiratórias, por exemplo, comuns nessa estação.
Por isso, separamos algumas dicas de alimentos que ajudam o seu corpo a ficar mais forte para encarar essa temporada. Confira!

1. Alimentos ricos em Vitamina C 

laranja Crédito: pixabay
Vários são os benefícios dos alimentos com alta concentração de vitamina C. Além do aumento da imunidade, eles ajudam na prevenção de doenças infecciosas do sistema respiratório, na redução das chances de anemia ao favorecer a absorção de ferro e na cicatrização de feridas, como os lábios rachados, comuns nessas estações. São eles: laranja, limão, goiaba, caqui, acerola, manga, mexerica e maracujá.

2. Gengibre

gengibre Crédito: pixabay
Por ser rico em vitaminas C e B6, o gengibre é um grande aliado no combate a vírus e bactérias alojadas no organismo. Além disso, ele é rico em antioxidantes, por isso, enfrenta radicais livres e melhora a imunidade, prevenindo gripes e resfriados. Ele pode ser consumido em sucos, chás e temperos na comida. Dica: o consumo com própolis e limão é uma boa pedida.

3. Alho 

alho Crédito: pixabay
O alho é rico em vitamina A e C, nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. O aumento de doenças infecciosas está, inclusive, diretamente relacionado à deficiência dos dois.

4. Água

water Crédito: pixabay
Aumente o consumo de água. Devido ao tempo seco, o organismo precisa de um consumo maior de água para se manter hidratado. O mínimo indicado são 2 litros por dia. Além da água, vale também complementar a hidratação com sucos e chás, como maracujá, maçã com canela, frutas vermelhas e chia.

5. Fibras

fibras Crédito: pixabay
Em temperaturas mais amenas, é comum sentir mais fome. Isso acontece porque a temperatura mais baixa do ambiente exige um maior gasto calórico do organismo para se manter aquecido. A dica aqui é consumir alimentos ricos em fibras, que dão sensação de saciedade por mais tempo. Abacate, abobrinha, abóbora, banana, batata-doce, figo e repolho são alguns exemplos. Consuma também frutas secas, como damasco, ameixas e uva passas.

O que evitar

- Nesta época do ano, é muito comum consumir vinhos. A bebida, se consumida com moderação, traz alguns benefícios. O perigo real está nos complementos. Geralmente, sua apreciação é acompanhada por queijos. Por isso, a dica é escolher os tipos mais magros.
- Ao consumir oleaginosas, opte por fontes de castanhas, ao invés de amendoim.
- Evite a ingestão de embutidos e alimentos com alto teor de sódio, como salames e linguicinhas.
- Por haver uma necessidade maior de hidratação do organismo, evite alimentos diuréticos como cafeína e chá verde, por exemplo.

Onde comer bem

comendo Crédito: freepik
O Clube A Gazeta conta com parceiros que te ajudam a comer de forma saudável e manter uma dieta equilibrada. Confira!

La Vitta

saladeria Crédito: la vitta
Saladeria com montagem de salada sem limite de ingredientes. Assinantes têm 15% de desconto no valor da salada. Unidades em Vitória, Vila Velha e Serra. Conheça.

Santa Salada

alimentação Saudável Crédito: Santa Salada
Restaurante de comida saudável na Enseada do Suá, Vitória. Assinantes possuem 10% de desconto no valor total da conta no restaurante físico e 5% de desconto no delivery próprio com o cupom do Clube. Descubra!

Só Orgânicos

Organicos Crédito: Só Orgânicos
A loja oferece uma grande variedade de alimentos orgânicos, como grãos, farinhas, frutas, verduras, legumes, entre outros. Fica em Santa Lúcia, Vitória. Assinantes têm 10% de desconto nas compras acima de R$ 200 na loja física. Saiba mais! 
* Para as dicas de alimentação, o Clube conversou com a nutricionista Ana Paula Braun.

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