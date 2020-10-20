Precisamos dos sindicatos, mas devemos aprimorá-los

Modelo sindical varguista criou uma ilusão de representatividade Crédito: Freepik

Ok, muita gente reclama dos sindicatos. São pelegos, autoritários, não expõem a vontade dos associados, não se atualizam, têm sempre os mesmos dirigentes, fazem greve por qualquer coisa e, não raro, usam de violência, cobram taxas altíssimas, não apoiam o diálogo, atolam a Justiça do Trabalho com novos processos, enfim, mais atrapalham que ajudam.

E com isso ouvimos a narrativa popular clássica: “devemos acabar com os sindicatos”. Em meio a tantas mazelas do ordenamento sindical herdado da era Vargas, esquecemos de sua real função e necessidade no mundo moderno. Ouso dizer que uma real reforma sindical é a mais importante e imperiosa de todas que estão sendo ou foram debatidas no Congresso Nacional

O modelo sindical clássico, advindo com a também defasada CLT, foi erguido sob três pilares antidemocráticos e com forte intervenção estatal, a saber: a unidade sindical, a contribuição obrigatória (o imposto sindical) e a “categoria” como único critério de agregação de interesse coletivo.

O primeiro, a unidade sindical, nada mais é que um monopólio forçado, permitindo apenas um sindicato por categoria por região. Isso acomoda a entidade que, sem concorrência por sindicalizados e representação, aliada à entrada automática de receita pelo segundo pilar, a contribuição sindical (em que todos os trabalhadores, filiados ou não, têm descontado um dia de trabalho por ano para custear o sistema), desincentiva negociações e participação dos trabalhadores, criando um ambiente desproposital e corrosivo.

Como consectário dos dois primeiros, o terceiro pilar é a “categoria” como única forma de união sindical. Num mundo em que os empreendimentos estão cada vez mais descentralizados e multidisciplinares, fica difícil encontrar uma categoria econômica específica e, às vezes, até preponderante em alguns modelos de negócio. Isso impede, por exemplo, a criação de um sindicato único para todos os trabalhadores de um determinado grupo econômico, independentemente da categoria de cada empregado ou cada empresa do grupo.

Sob esse aspecto, note-se que é muito mais interessante e democrática uma negociação entre a empresa e o sindicato de seus próprios empregados, que com o sindicato da categoria, que não raro nem sequer possui funcionários da empresa na diretoria ou sindicalizados. De mesmo modo, negociações diretas entre um microempresário e seus poucos trabalhadores é muito mais efetiva que uma negociação com o sindicato da categoria, um verdadeiro estranho.

Esse modelo varguista criou uma ilusão de representatividade e proteção do trabalhador, mas, na prática, como já dizia Evaristo de Moraes Filho, deixou sindicatos com bolsos cheios e assembleias vazias. Negociações coletivas devem ser a principal fonte de direito do trabalho, pois é dinâmica (em contraposição à estagnação legal), é específica a uma realidade única (da empresa, categoria ou região) e, principalmente, advém do diálogo entre as próprias partes (em contraposição à imposição estatal).

Em vez de o Legislativo aproveitar o ensejo da reforma trabalhista de 2017 para efetivamente mudar a matriz sindical, tornando-a mais participativa e democrática, limitou-se a desnutrir o atual sistema, pondo fim à contribuição obrigatória. Se antes tínhamos um sistema ruim com fortes bases históricas, desde 2017 temos um sistema ruim manco.