É juiz do Trabalho, doutorando em economia, mestre em Processo, especialista em Direito do Trabalho e economista. Professor de graduação e pós-graduação da FDV. Neste espaço, busca fazer uma análise moderna, crítica e atual do mercado e do Direito do Trabalho
Entre o crime e o trabalho honesto: a porta aberta pelos apps
Com um mínimo de tecnologia, um smartphone e uma bicicleta surrada, o jovem pode ganhar algum dinheiro sem se expor aos riscos inerentes ao crime (violência, prisão, morte), sem precisar se vincular a gangues ou ao crime organizado
