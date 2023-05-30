Demissão por justa causa: decisão do STF deixa as coisas como estão

A crença leiga (e equivocada) era de que a decisão pudesse proibir a dispensa sem justa causa, o que traria como efeito garantir estabilidade a todos os trabalhadores, que só seriam mandados para a rua se cometessem falta grave. Não é bem assim.

Mas o “quid pro quo” levado a juízo dizia respeito a uma questão formal, não necessariamente o mérito. Tratava-se, no processo, de uma possível nulidade de ato exarado pelo então presidente da República.

Num breve escorço histórico, o Brasil aderiu à Convenção nº 158 em 1996, após ratificação pelo Congresso Nacional e promulgação pelo chefe do executivo. Acontece que seis meses depois, Fernando Henrique Cardoso mudou de ideia e resolveu não seguir mais o que lá continha. Em termos técnicos, o presidente denunciou o tratado de forma unilateral e monocrática, sem respaldo do Congresso. Esse drible pelo presidente ao Legislativo que foi questionado no STF. Pode isso, Arnaldo?

Depois de 26 anos, o STF disse que pode. Em resumo, disse a corte que o Congresso é indispensável para a adesão a tratado internacional, mas, quanto à saída, basta a palavra do presidente da República. Mas com essa decisão, como fica a situação?

Significa que a coisa fica como está, mas a qualquer tempo a Convenção pode novamente ingressar no ordenamento jurídico, desde que por ato composto do Congresso e do presidente da vez. Por ora empregadores não precisam justificar a dispensa sem justa causa. Aliás, não precisam falar nada, basta dispensar sem justa causa e ponto final. Caso a Convenção tivesse sido validada, a dispensa imotivada continuaria valendo, mas o empregador deveria apresentar os motivos que levaram ao desligamento do funcionário.

Isso porque a Convenção nº 158 não tem o mesmo conceito de “justa causa” previsto na CLT (art. 482). Independentemente da adoção ou não do tratado internacional, a regra celetista continuaria sendo a mesma. A dispensa por justa causa só é autorizada se ocorrer alguma daquelas situações previstas no artigo 482, e desde que a penalidade ocorra imediatamente e seja proporcional à gravidade da conduta. Num exemplo inverso, não seria simétrica uma dispensa por justa causa dada a um empregado que, depois de 10 anos na empresa, pela primeira vez chegou 10 minutos atrasado para uma atividade rotineira. Bastaria uma leve advertência oral.

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

A diferença da aplicação do tratado analisado aconteceria caso o empregador pretendesse dispensar um empregado que não cometeu nenhuma falta daquelas elencadas na lei. Ele poderia dispensar sem a “penalidade” da justa causa (art. 482 da CLT), mas teria que dar explicações, ainda que extrajurídicas, sobre o que causou o desligamento do trabalhador.

E essa motivação poderia ser desde fundamentos meramente técnicos ou econômicos, como a mudança na estrutura do quadro de pessoal ou a redução de despesas, a causas de ordem pessoal, como a baixa produtividade do trabalhador ou sua incompatibilidade com as políticas da empresa. E é aí que mora o perigo.

Fosse validada a Convenção, a empresa não poderia ficar sem dar explicações. Ora, em qualquer relacionamento (e vínculo de emprego é um), quem leva o fora quer explicações. Por que você desistiu de mim? O que foi que eu fiz? Você me trocou por outra pessoa?

E apresentar uma causa falsa poderia incentivar o trabalhador a forçar a empresa, judicialmente, a comprová-la. Causas de cunho pessoal gravitam na órbita da moral do trabalhador e algum exagero pode levar o empregador a ter que reparar os danos morais. Enfim, num ambiente em que interlocutores não recebem bem críticas ou, antevendo isso, preferem usar de eufemismos, a informação (a justificativa) pode ser viciada, e isso pode desaguar na Justiça. Complicado. E olha que nem entramos na questão das dispensas discriminatórias, como aquelas por gênero, cor, religião etc (imagine o problema judicial de uma empresa que dispensou alguém por ser mulher, mas justificou que era por redução de despesas).

Acontece que a ideia elaborada pela Organização Internacional do Trabalho tem estreita relação com um instituto que foi devidamente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em 2002, pelo então novo código civil. É a chamada “boa-fé objetiva”. Numa de suas verves, os contratantes devem agir com “transparência” em qualquer fase, desde a negociação, passando por sua execução e indo até à sua conclusão (art. 422). Transpondo esse conceito ao contrato de trabalho, significa que numa dispensa sem justa causa, o trabalhador não pode ficar sem respostas.