Entenda o que muda na demissão sem justa causa após decisão do STF

A decisão do STF reafirma a legalidade da demissão do empregado sem justa causa, assegurando o chamado poder potestativo do empregador de rompimento imotivado do contrato de trabalho, desde que sejam pagas ao empregado as verbas rescisórias previstas em lei.

O julgamento prestigiou a vigência da lei e a segurança jurídica. Preservou-se o entendimento de que demissões discriminatórias são ilegais por ofenderem princípios constitucionais, sem vedar a demissão sem justa causa conforme previsto há décadas na legislação trabalhista.

E não se esqueça que a existência dessa modalidade de demissão nunca foi motivo para violação de direitos, uma vez que, o empregado recebe a multa rescisória do FGTS, como uma indenização pela rescisão imotivada. O que sempre deve ser observado é o equilíbrio nas relações trabalhistas e o cumprimento recíproco de obrigações e direitos entre empregadores e empregados.

E a existência das alternativas de rescisão, entre elas a sem justa causa, gera maior equilíbrio nas relações e maior segurança nas tomadas de decisão dos empregadores. Este equilíbrio assegura qualidade nas relações de trabalho e desenvolvimento social e econômico do país.